Digitalizarea se face manual în România

Digitalizarea se face manual în România: actualizarea datelor de pe cip este limitată la un singur sediu din București, deoarece procesul necesită intervenție umană pentru fiecare card în parte. Direcția Generală de Evidența Populației(DGEP) din cadrul MAI recunoaște că „fluxul de rescriere” nu este automatizat, ci depinde de operarea individuală a fiecărei cărți electronice, potrivit Hotnews.

Platforma guvernamentală „Fără Hârtie” a fost inundată de reclamații din partea românilor care au descoperit că realitatea digitală nu se potrivește cu cea de pe teren. Deși cărțile electronice de identitate au fost concepute special pentru ca domiciliul să fie stocat doar pe cip – oferind teoretic posibilitatea unei actualizări în câteva minute, fără preschimbarea cardului – procedura s-a transformat într-un calvar birocratic.

Ai nevoie urgentă de schimbarea domiciliului pe buletinul cu cip? Pregătește-te să scoți bani din buzunar. Deși tehnologia ar trebui să permită actualizarea rapidă, singurul centru funcțional din București are timpi mari de așteptare. Chiar MAI recomandă posesorilor de CEI să ignore procedura de rescriere a cipului și să solicite, contra cost, un buletin nou pentru a evita o așteptare de câteva luni.

La depunerea cererii de eliberare a CEI, actele de stare civilă și cele care atestă domiciliul trebuie prezentate în original, alături de dovada plății taxei de 70 de lei. În perioada de implementare a PNRR, contravaloarea CEI se suportă din fondurile europene prevăzute pentru Componenta 7 – „Transformare digitală”, Investiția 8 – „Carte electronică de identitate și semnătură digitală”.

Gratuitatea se aplică pentru o singură CEI eliberată unei persoane cu vârsta peste 14 ani, până la 30 iunie 2026.

Un proiect complex, aflat în plină desfășurare

DGEP invocă complexitatea proiectului CEI, susținând că serviciile electronice asociate cardului sunt încă în plină dezvoltare. Deși buletinele au fost puse în circulație, sistemul care ar trebui să le facă utile va fi gata abia la mijlocul anului 2026.

În timp ce un buletin electronic nou ajunge la posesor în doar 5-7 zile oriunde în țară, actualizarea adresei pe cipul existent este un proces complicat. Explicația Direcției din MAI este uluitoare: cardul trebuie trimis fizic la București, procesat manual și apoi trimis înapoi, un „du-te-vino” care poate dura peste o lună.

„În ceea ce privește operațiunea de schimbare a domiciliului, trebuie să se țină cont că, la momentul formulării solicitării de către titular, este necesară o perioadă de timp de 10-15 zile (în funcție de distanța Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a persoanelor – SPCLEP – față de municipiul reședință de județ) pentru a transporta actul de identitate la municipiul București, un interval de 5—7 zile pentru rescrierea informației (în funcție de volumul de activitate), urmat de o perioadă de timp de 10-15 zile pentru transportul de retur către SPCLEP”, a explicat Direcția din MAI.

Un funcționar preia fiecare card în parte

MAI explică întârzierea prin lipsa automatizării. Dacă un buletin nou „iese de pe bandă” automat, schimbarea adresei pe cipul existent presupune ca un funcționar să preia fiecare card în parte și să îl proceseze manual. Este un flux de lucru individual care este de durată.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne precizează că deoarece „ultimele teste realizate nu au avut efectul scontat, nu putem asuma în prezent un termen exact. Estimăm că serviciul va fi funcțional în câteva săptămâni”.

O schimbare importantă apare pentru românii care au carte de identitate electronică. Buletinul cu cip poate fi folosit acum pentru semnarea digitală a documentelor PDF direct de pe telefon, prin aplicația ROeID, potrivit unui material publicat de Profit.ro. Practic, cartea de identitate electronică poate funcționa ca un „pix digital”, permițând semnarea documentelor fără imprimare sau deplasări la ghișeu.

