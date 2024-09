Editura nonconformistă deschisă la București în plină pandemie. Cărțile care o fac populară și printre adolescenți: „Faptul că tinerii nu citesc este un mit”

Lucia Popovici

Cu o experiență vastă în domeniul de publishing, atât din poziția de editoare, cât și de traducătoare, Lucia Popovici a pus bazele Alice Books, o editură inedită, nonconformistă și pe alocuri controversată, cu scopul de a veni în întâmpinarea publicului, de a-i oferi deschidere spre culturi diferite, dar și de a-l provoca la discuții profunde despre viață și sensul ei.

Titluri precum „Mă bucur că mama a murit” sau „Vreau să-ți mănânc pancreasul” pot fi descurajante la o primă vedere, însă promit cititorilor un drum interesant și vindecător, cu elemente de traume transgeneraționale, prietenie, iubire sau pierdere. Am stat de vorbă cu Lucia despre ce înseamnă să fii la cârma unei edituri din România, dar și despre rolul acesteia într-o societate unde suntem pe ultimul loc la capitolul citit în Europa.

Avea un job stabil, dar și-a făcut propriul business

Lucia Popovici s-a născut în Bacău, iar la vârsta de 14 ani s-a mutat în Botoșani, unde a făcut liceul, clasa de filologie. În 2006, după ce a absolvit Facultatea de Litere din București, specializarea franceză-engleză, modulul literar, s-a angajat la Editura Polirom, unde a trecut prin mai multe joburi, de la cel de corector, redactor și director de programe editoriale și proprietate intelectuală și până la redactor-șef, funcție pe care și-a păstrat-o până în 2019.

În 2021, după o perioadă de doi ani în care a făcut freelance, atât ca traducător, cât și ca subtitler, alături de soțul ei, a luat decizia de a-și deschide propria editură în București. „Ideea ne încolțise de mai multă vreme, dar în 2021 a trebuit să decid încotro aveam s-o apuc – să continui în domeniul editorial sau să mă retrag și să învăț altă meserie. După nenumărate frământări, am decis să încercăm să valorificăm cunoștințele acumulate în industrie și să facem acest pas destul de îndrăzneț”, explică ea.

A crescut înconjurată de cărți

Dragostea pentru lectură și cărți a cultivat-o încă din copilărie. A crescut într-o familie de profesori, într-o casă înconjurată de cărți, care avea în fiecare cameră o bibliotecă. „Mama încă predă, iar pe tata, din păcate, l-am pierdut în 2021. Ambii citeau mult și mi-au insuflat această plăcere, era ceva ce făceam împreună. Însă și în cercul meu de prieteni se citea mult, iar ai mei le împrumutau cu drag cărți tuturor”, adaugă Lucia.

Editura pe care o conduce este o extensie a iubirii sale pentru cărți, dar și o provocare de a atrage noi cititori, în special tineri, către lumi inedite, din culturi diferite. Așa cum apare notat în descrierea oficială, este „o editură care vrea să aducă speranță într-o lume dominată de schimbări haotice, să deschidă conversații necesare și să spună lucrurilor pe nume prin autenticitate și onestitate. Titlurile Alice Books deschid minți, vindecă, apropie, aduc claritate și ne ajută să ne cunoaștem mai bine”.

Numele ales, inspirat de cartea „Alice în Țara Minunilor” scrisă de Lewis Carroll, vine în completarea scopului, după cum adaugă Popovici: „Ne-am dorit o editură curioasă, zvăpăiată, îndrăzneață și nonconformistă, iar personajul literar Alice credem că ne reprezintă cel mai bine”.

„Faptul că tinerii nu citesc mi se pare un mit”

Din punct de vedere statistic, în 2022, doar 29,5% dintre români au citit cărți. Lucia Popovici nu este descurajată de acest număr, ci crede că interesul românilor pentru lectură este unul schimbător. „Nu mi se pare deloc un lucru rău, ci un semn de progres. Și ne ține și pe noi, editorii, permanent în priză, fiindcă trebuie să ne adaptăm în mod constant, ca să le putem oferi cititorilor ceea ce caută”, subliniază ea.

Mai mult, editoarea precizează că în societatea noastră nu este mereu vorba despre lipsa dorinței de a citi, iar acest lucru nu este neapărat o alegere. „Dacă spunem mereu că românii nu citesc, va deveni un fel de profeție autoîndeplinită. Nu sunt de acord cu această retorică. Sunt de acord cu ce spune jurnalistul Mihai Radu – dacă românii nu ar avea probleme mult mai mari, sigur și-ar face timp și pentru plăceri, inclusiv pentru lectură”.

Titlurile Alice Books sunt citite preponderent de tineri, iar antreprenoarea vorbește și despre cum lipsa afinității generației Z pentru citit este un mit. „Dacă nu ar citi, noi nu am fi rezistat pe piață nici măcar câteva luni. Citesc, dar citesc altceva. Gusturile și preferințele le sunt influențate de alte lucruri și de alte persoane (vedete, bookstagrammeri, influenceri). Caută lecturi diferite față de cele ale generației noastre. Aș înclina să spun că, dacă am fi mai atenți la nevoile tinerilor, am fi surprinși cât de mulți vor să citească, dar nu se regăsesc în ofertă”.

„Există și un interes tot mai mare pentru literatura japoneză și coreeană”

Lucia Popovici a pornit un business de la zero și are o echipă formată din trei oameni, plus mulți colaboratori, oameni talentați care le-au fost alături încă din prima zi. Jobul pe care și l-a ales reprezintă un cumul de cunoștințe din mai multe zone, de la producție și management la marketing, și se extinde pe mai multe planuri.

„Redactez, evaluez manuscrise, mă implic în designul coperților și al materialelor de promovare, țin legătura cu agențiile literare și traducătorii, întocmesc contracte, particip la târgurile de carte din țară și din străinătate. În general, sunt destul de organizată și îmi stabilesc bine prioritățile, dar uneori programul îmi este dat peste cap de câte o urgență. Încerc să nu mă precipit și să nu iau niciodată decizii la panică”, descrie editoarea.

Motivația principală, după cum subliniază, este dată de faptul că publicul lor se lărgește pe zi ce trece, ba chiar reușesc să atragă și oameni care nu erau neapărat pasionați de lectură. „Ne ajută enorm feedbackurile cititorilor, faptul că aflăm direct de la ei că titlurile noastre îi ajută într-un fel sau altul și le întrețin plăcerea lecturii. Provocări sunt multe, dar cred că așa este în orice domeniu și în orice companie. Cea mai mare aș spune că este concurența acerbă din industrie, pe fondul publicului restrâns”.

Apropo de cărțile prezente la Alice Books, cititorii vor găsi multe titluri asiatice, venite atât din pasiunea fondatoarei pentru cultura Orientului, cât și din interesul publicului tânăr pentru literatura japoneză și coreeană, influențat de manga, anime și K-pop. „Cred că literatura asiatică aduce ceva ușor diferit pe piața literară, un tip de healing literature (n.r. – literatură care vindecă) atât de necesar după o pandemie și pe timp de război”.

Intuiția nu a dezamăgit-o

Lucia Popovici alege titlurile editurii mereu cu gândul la cititor. „Mă întreb ce are acea carte de oferit, dacă îl poate ajuta într-un fel sau altul, dacă îi va satisface o nevoie, fie și cea de alinare”, explică ea. Prima carte publicată a fost „Dezumanizat”, de Osamu Dazai, un scriitor japonez care s-a sinucis în 1948, la vârsta de 39 de ani. A fost o alegere mai puțin previzibilă și nu știa dacă va fi bună sau primită cu brațele deschise de public, dar intuiția nu a dezamăgit-o. „Nu avea neapărat datele unui bestseller, însă este și acum, la aproape trei ani de la publicare. Pentru mine, această apariție a fost un vis devenit realitate, un vis pe care îl aveam de cel puțin zece ani”, spune editoarea.

Alice Books înseamnă și titluri young adult, dark academia, light novels, thrillere, mysteries, distopii, volume de memorii, romane grafice și cărți de dezvoltare personală (în curând și cărți de istorie și psihologie), iar antreprenoarea crede că ele nu țin cont de vârstă, ci de structura emoțională a cititorilor. „Sunt cărți de o sensibilitate aparte, care ne ajută să ne cunoaștem mai bine și să ne explorăm mai mult emoțiile. Ridică probleme și teme importante, sunt lecturi la capătul cărora e imposibil să nu fii puțin schimbat”.

Există și o latură controversată în ceea ce privește selecția acestora, cum ar fi volumul de memorii „Mă bucur că mama a murit”, semnat de Jennette McCurdy.

„E un titlu șocant, neașteptat, care induce imediat respingere. E nevoie de multă curiozitate să vrei să treci dincolo de el și să afli ce ascunde. Este însă o mărturie și un document importante, atât despre viața de vedetă, care pare din exterior una de vis, cât și despre traiul alături de o mamă narcisică, trai marcat de alcoolism, bulimie și anorexie”, explică Lucia.

Ea este și cea care l-a tradus, activitate pe care o face încă din 2005 și pe care o adoră. „Am tradus peste 20 de cărți, mă simt ca peștele în apă când fac asta, dar, pentru că nu mai am foarte mult timp de traduceri, încerc acum să ajut alte persoane, mai tinere, dornice să învețe această meserie”.

„Să lăsăm tinerii să citească ce vor și ce le face plăcere”

Popovici crede că rolul unei edituri este și acela de a crește plăcerea lecturii în rândul oamenilor, motiv pentru care și scopul ei este acela de a se conecta cât mai mult cu cititorii, de a le descoperi nevoile și de a le oferi ceea ce caută.

„E nevoie doar de cartea potrivită care să-ți stârnească plăcerea lecturii și ești prins pe viață”. La nivel de societate, ea subliniază cât de important este să lăsăm tinerii să citească ce vor și ce le face plăcere, fără niciun tip de rușine: „Să eliminăm pe cât posibil conceptul de lecturi obligatorii. Aș sugera să ne sfătuim copiii ce să citească, atunci când pornesc pe drumul lecturii, să-i îndrumăm, dar fără să le impunem anumite lecturi”.

Cât despre rolul statului în creșterea nivelului lecturii printre cetățeni, Lucia nu consideră neapărat sarcina acestuia, ci mai degrabă crede că trebuie intervenit la nivel de familie și de școală: „Dar nu la modul impus, ci de tipul «Hai să te ajut să-ți găsești cărțile care ți se potrivesc». Cred că sarcina statului ar trebui să fie mai curând aceea de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor – odată ce oamenii vor avea un trai mai tihnit, vor ajunge inevitabil, tot mai mulți, și la lectură”, explică ea.

Editoarea susține că literatura care vindecă este la mare căutare, lucru pe care-l consideră de înțeles, având în vedere provocările cu care ne confruntăm la nivel global. Spre exemplu, cea mai îndrăgită colecție de la editură este Kokoro, care reunește romane japoneze light, despre care spune că descrierea nu le face dreptate, deoarece abordează teme majore pentru adolescenți – pierdere, moarte, suferință, bullying, respingere – unde ei se regăsesc cel mai mult.

„Multe lucruri par imposibile, până faci primul pas”

În februarie 2022, odată cu izbucnirea războiului în Ucraina, Lucia Popovici a avut senzația că toate eforturile depuse pentru a-și lansa editura au fost în van. „Pe fondul confuziei și panicii generale, am suspendat temporar activitatea, însă am reluat-o câteva luni mai târziu”, spune ea.

În prezent, curajul de a merge mai departe s-a transformat într-una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat la cârma unui business mic și independent. „Oricât de siropos ar suna, am învățat că orice idee nebunească poate deveni realitate, cât timp crezi în ea și în tine și ești dispus să muncești, să înveți în permanență, să accepți sfaturi și să te adaptezi”.

Același lucru l-ar transmite oricărei femei sau oricărei persoane care vrea să-i calce pe urme. „Aș încuraja-o fără doar și poate. Are nevoie de pasiune, curaj, răbdare și o doză de nebunie. Aș sfătui-o ce m-aș sfătui și pe mine, cea de acum zece ani: ai încredere în tine, fă-ți temele și vezi exact ce pași trebuie să urmezi, informează-te și apoi pornește la drum. Multe lucruri par imposibile, până faci primul pas. Apoi te întrebi de ce ai așteptat atât de mult până să-l faci”.

3 recomandări pentru cei care vor să descopere colecțiile Alice

„Pastă de fasole dulce”, de Durian Sukegawa – „vei descoperi o nouă perspectivă asupra misiunii noastre în viață”;

– „vei descoperi o nouă perspectivă asupra misiunii noastre în viață”; „Migdală”, de Sohn Won-pyung – „vorbește despre emoții, acceptare și iubire necondiționată”;

– „vorbește despre emoții, acceptare și iubire necondiționată”; „Vreau să-ți mănânc pancreasul”, de Yoru Sumino – „un roman despre prietenie, iubire și pierdere în adolescență”.



