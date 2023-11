La o zi după ce Marcel Ciolacu a vorbit, la România TV, despre o „Românie ordonată”, fostul şef al SRI, Eduard Hellvig, a reacţionat cu o postare în care a lansat ironii la adresa premierului.

„România ordonată, fără să fie și coordonată, riscă să se transforme într-un proiect cu nume frumos, dar cu un conținut… dezordonat. Precum niște covrigi fără o sârmă unificatoare”, a transmis Hellvig, fără să-l numească pe Ciolacu.

Comparaţia lui Hellvig cu covrigi nu este întâmplătoare. Este cunoscut faptul că premierul Marcel Ciolacu deţine o patiserie-covrigărie în Buzău.

„Am auzit ieri pe cineva vorbind despre România ordonată. Încântat de preocupările carteziene ale vorbitorului, o imagine mi-a apărut brusc în fața ochilor: România ordonată, înălțându-se ca o rachetă la căpătâiul unei abscise plate și cuminți, uitată probabil din prea mult avânt. Problema politică este că fără abscisă (zisă și coordonată), nu se prea poate”, a scris Hellvig.

România ordonată nu poate produce puncte în spațiu fără o Românie coordonată. Sau, dacă le produce, vor tâșni doar din arbitrariul cuiva. România are nevoie de echilibru, de axe puternice care să îi definească un loc solid în spațiu.

Potrivit Hotnews, premierul Marcel Ciolacu a acuzat marți, la România TV, atacurile din spațiul public vizând măsurile anunțate de guvern, Ciolacu susținând că şi le asumă întrucât „avem nevoie de o Românie ordonată”.

„Toate atacurile, când vrei să faci o reformă sau vii cu o modificare, se fac intenţionat. (…) Aşa s-a guvernat: prin ură, prin minciună şi arătând frica mereu. Oameni buni, nu vreau să guvernez arătând ură şi frică. Nu mi-e frică decât de Dumnezeu. Am zis că-mi asum reformele şi sistemul bugetar, o să-mi asum. Am nevoie şi de instrumente, am nevoie de statul român să se implice şi să ordoneze anumite lucruri, după 32 de ani. (…) Avem nevoie de o Românie ordonată, de o Românie unde să ştie fiecare ce are de făcut, să ştim exact impactele, fiindcă vezi din cifre”, a punctat premierul Ciolacu.