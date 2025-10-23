Bianka și Tony plecaseră cu o zi înainte de acasă

Bianka și Tony, cei doi tineri iubiți găsiți împușcați în Harghita, aveau 20 de ani și plecaseră de acasă, din localitatea Ghimeș, județul Bacău, cu o zi înainte de descoperirea macabră.

Miercuri după-amiază, trupurile neînsuflețite ale celor doi îndrăgostiți au fost găsite într-un Golf 4, în zona Lacului Frumoasa din județul Harghita.

Fata din Ghimeș era împușcată în zona inimii, iar tânărul – în cap. Lângă ei era un pistol de asomare

Potrivit anchetatorilor, trupurile celor doi prezentau urme de împușcare, iar în interiorul autoturismului a fost găsit un pistol de asomare, utilizat de obicei pentru sacrificarea animale. Fata prezenta o împușcătură în zona inimii, iar băiatul – una în zona tâmplei.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, prim procurorul adjunct Dan Gîlcescu, a precizat joi, pentru Agerpres, că tinerii erau împreună de aproximativ un an.

Anchetatorii nu exclud crima urmată de sinucidere

Cazul a fost înregistrat ca dosar penal pentru omor, însă anchetatorii nu exclud nicio variantă, inclusiv crimă urmată de sinucidere. „S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca și omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs”, a precizat Dan Gîlcescu.

Recomandări Povestea Marianei Stan, Directoarea Anului 2025, cea care a început reabilitarea școlii din Dor Mărunt cu doar un cal și-o căruță

În cursul zilei de joi urmează să fie efectuate necropsiile, pentru a se stabili cauzele exacte ale deceselor. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE