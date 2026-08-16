El Niño ar putea atinge o intensitate istorică: combinat cu un vortex polar, poate aduce frig sever în Europa

El Niño are 69% șanse să atingă o intensitate istorică

Cea mai recentă prognoză a Centrului pentru Predicții Climatice al NOAA, publicată pe 13 august, indică o probabilitate de peste 90% ca actualul El Niño să devină „foarte puternic”. Mai mult, meteorologii estimează la 69% șansa ca intensitatea sa din perioada octombrie-decembrie să depășească nivelurile observate în episoadele El Niño înregistrate în seria de date începută în 1950.

Sub-surface ocean temperatures in the Pacific have now reached 9.96°C above average, significantly warmer than the previous record event in 1997.



This El Niño continues to set new records.



Nobody alive today has witnessed an event of this magnitude. pic.twitter.com/iw5OLcPODm — Met4Cast - UK Weather (@Met4CastUK) August 15, 2026

Temperaturile apei din zona ecuatorială a Pacificului au crescut puternic în acest an, iar un fenomen El Niño de asemenea intensitate poate modifica circulația atmosferică la scară foarte mare. Un El Niño puternic nu înseamnă însă automat o iarnă extremă. Intensitatea fenomenului crește probabilitatea unor anumite tipare meteorologice, dar vremea dintr-o regiune depinde și de alți factori atmosferici.

De ce este important vortexul polar pentru iarna din Europa

Vortexul polar este o regiune uriașă de aer rece și vânturi puternice care se formează la mare altitudine deasupra zonelor polare în sezonul rece. Atunci când vortexul este puternic și stabil, cea mai mare parte a aerului foarte rece rămâne în apropierea Arcticii.

El Niño se intensifică, existând o probabilitate mai mare de 90% a unui eveniment foarte puternic în emisfera nordică în toamna și iarna 2026-2027. Sursă foto: Centrul de Predicție Climatică NOAA NWS / Facebook

Problemele pot apărea atunci când acesta slăbește sau este perturbat. În asemenea situații, circulația atmosferică se poate modifica, iar mase de aer arctic pot coborî spre latitudini mai joase. Acest mecanism poate favoriza valuri de frig în anumite regiuni din Europa, Asia sau America de Nord.

Mai mult, un nou fenomen climatic se dezvoltă în zona tropicală, și anume faza pozitivă a Dipolului Oceanului Indian (IOD), iar prognozele sezoniere arată că influența combinată a acestuia cu El Niño ar putea modifica circulația atmosferică și vremea din emisfera nordică în iarna 2026-2027, inclusiv în Europa.

El Niño poate crește șansele ca vortexul polar să slăbească

Amy Butler, cercetătoare la laboratorul NOAA pentru științe chimice, explică faptul că El Niño modifică zonele de presiune și circulația aerului în straturile inferioare ale atmosferei, iar aceste schimbări se pot transmite spre stratosferă și pot influența vortexul polar. În anii cu El Niño există, în general, o probabilitate mai mare ca vortexul polar să slăbească spre mijlocul sau finalul iernii. Totodată, pot crește șansele producerii unui fenomen cunoscut drept încălzire stratosferică bruscă.

Imagine generată cu AI

O asemenea încălzire are loc la mare altitudine și poate destabiliza rapid vortexul polar. Efectele se pot transmite ulterior spre suprafață și pot modifica vremea timp de mai multe săptămâni. Pentru Europa, un asemenea scenariu poate însemna pătrunderi de aer arctic și episoade de frig puternic în anumite regiuni.

Nu există încă o prognoză de ger pentru România

Specialiștii avertizează însă că este mult prea devreme pentru a spune în ce țări ar putea apărea cele mai severe episoade de frig. Judah Cohen, specialist în vortexul polar la MIT, spune că relația dintre El Niño și vortexul polar nu este suficient de puternică pentru ca meteorologii să poată anticipa de acum exact evoluția iernii.

Dacă vortexul polar rămâne puternic, aerul foarte rece poate rămâne în mare parte în zona Arcticii, iar iarna poate fi mai blândă în numeroase regiuni. Dacă vortexul slăbește puternic, situația se schimbă, iar probabilitatea ca aerul arctic să ajungă mai spre sud crește. Prin urmare, în acest moment nu există o prognoză care să arate că România sau întreaga Europă vor avea o iarnă extrem de rece.

Un El Niño atât de puternic este greu de comparat cu anii trecuți

Actualul fenomen ridică și o altă problemă pentru cercetători, pentru că El Niño se dezvoltă acum într-un climat global mai cald decât în trecut. Asta face mai dificilă folosirea episoadelor istorice drept model exact pentru ceea ce se poate întâmpla în iarna 2026-2027. Oamenii de știință cunosc tiparele generale asociate cu El Niño, însă nu pot spune cu certitudine cum va reacționa atmosfera dacă fenomenul ajunge la o intensitate excepțională în actualele condiții climatice.

Deocamdată, semnalul cel mai clar este intensificarea rapidă a El Niño. NOAA estimează că fenomenul va continua să se consolideze în lunile următoare, iar meteorologii vor urmări îndeaproape evoluția vortexului polar pe măsură ce emisfera nordică intră în sezonul rece. Abia atunci se va putea stabili mai precis dacă iarna 2026-2027 va aduce și episoade severe de frig în Europa.

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