Parcul National Šumava se află în sud-vestul Cehiei, la granița cu Germania și cu Austria, și, împreună cu Zona Protejată Šumava formează o rezervație a bisoferei întinsă pe 167.000 de hectare.

Elanul Emil a devenit, în ultimele săptămâni, un favorit absolut printre austrieci. Până de curând, încă se plimba prin Austria Superioară, dar apoi situația de pe A1, lângă Sattledt (districtul Wels-Land), a devenit prea periculoasă.

Emil a fost tranchilizat înainte să se întâmple ceva mai rău. Cu ajutorul pompierilor, elanul a fost relocat în Parcul Național Šumava, în Cehia.

Acum, conform datelor GPS, Emil „se mișcă” pe teritoriul Parcului Național Šumava. „Dacă îl zăriți, anunțați-ne, suntem bucuroși să știm că este bine. Vă rugăm doar: nu-l deranjați. Emil nu este o vedetă a selfie-urilor, ci un animal sălbatic care are nevoie de liniște. Mulțumim!”, a transmis administrația rezervației.

Locația precisă a lui Emil este posibilă datorită unui dispozitiv de urmărire GPS de pe coarnele elanului.

„Împreună cu colegii noștri de la Parcul Național Šumava, putem urmări traseul acestuia atât timp cât bateria dispozitivului nu se descarcă”, au explicat cei de la „Bayerischer Wald” („Pădurea bavareză”), parcul german vecin.

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Austiecii le cere tuturor excursioniștilor „să păstreze distanța” dacă îl întâlnesc pe Emil și să informeze autoritățile parcului național.

În timp ce Emil, elanul, continuă să se îndrepte spre nord, un alt elan, Lukáš, pare să fie în drumul dinspre Cehia spre Austria. Interesant este că, potrivit unui observator, Lukáš este „mult mai timid” decât Enil.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE