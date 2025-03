Nu le place deloc frigul, asa ca isi fac aparitia odata ce temperatura aerului ajunge la 15 grade Celsius. In aceasta perioada le puteti vedea in copacii din fata blocului, in parcuri sau cand mergeti in weekend, la iarba verde. Sunt gazele de primavara, cele care se trezesc la viata incepand cu luna martie. Aurora Stanescu, biolog la Muzeul National de Istorie Naturala ‘Grigore Antipa’, va spune care sunt primele specii de insecte care-si fac simtita prezenta in aceeasi perioada cu pasarile calatoare.

Albina. Este dependenta de polen si de nectar, de aceea apare in a doua jumatate a lunii martie, dupa inflorirea primelor plante (toporasi, narcise, zambile). Peste iarna, albina hiberneaza in stup.



Musca. Se poate hrani si cu ce gaseste prin casa omului, asa ca nu este neaparat dependenta de vegetatie. Stadiile ei larvare sunt scurte. Poate rezista un sezon sau poate trai 2-3 ani. Se spune chiar ca zboara pana are ghinionul sa fie omorata. Menirea ei este sa depuna cat mai multe oua. Peste iarna hiberneaza in spatii inchise.



Gargarita. Devine activa din a doua jumatate a lunii martie. Atat adultul, cat si larva se hranesc cu alte insecte mai mici, cum ar fi puricii de plante. Gargarita isi depune ouale iarna, inainte de a intra in hibernare. Micutele gaze sunt de mai multe feluri.

Cele mai raspandite sunt cele rosii cu 7 puncte negre. In zonele de munte, gargaritele sunt de un rosu mai inchis si prezinta doar doua puncte negre. Mai putin intalnite sunt buburuzele galbene sau galben-orange. Acestea sunt mai mici decat ‘suratele’ lor rosii, dar au mai multe puncte negre.



Carabusul de mai. Ierneaza sub forma de larva in sol, la adancimi cuprinse intre 90 si 135 cm, iar primavara isi face simtita prezenta. Apare in a doua jumatate a lunii mai (de unde si denumirea de carabusul de mai) si are nevoie de un stadiu larvar de 2 ani pentru a se dezvolta.





