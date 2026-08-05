Anunțul privind finalizarea tranzacției a fost făcut în această săptămână, după ce Uniunea Europeană și-a dat acordul, oferind undă verde ultimei etape necesare de reglementare.

Această achiziție marchează sfârșitul celor 36 de ani în care EA a fost listată pe bursă, compania devenind acum privată. Grupul de investitori care a preluat EA include PIF, Affinity Partners, o firmă de investiții private condusă de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, și Silver Lake Partners, o altă companie de capital privat.

Primțul Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite e pasionat de jocuri video

„EA a creat povești, personaje și comunități care au devenit parte din viața de zi cu zi a sute de milioane de oameni”, a declarat Kushner. „Suntem încântați să sprijinim compania în eforturile sale de a ajunge la noi audiențe, de a inspira următoarea generație de creatori și de a extinde modalitățile prin care oamenii din întreaga lume se conectează prin joc”.

Arabia Saudită a investit semnificativ în industria jocurilor video și esports în ultimii ani, alături de implicarea în sport, media și divertisment. Prințul moștenitor Mohammed bin Salman, cunoscut pentru pasiunea sa pentru jocurile video, pare să joace un rol cheie în această strategie.

Fondată în 1982 de fostul angajat Apple William „Trip” Hawkins, EA a devenit un nume de referință în industria jocurilor video, în special prin titluri sportive de succes precum EA Sports FC (anterior FIFA). Cu toate acestea, veniturile anuale ale companiei au stagnat în ultimii ani, oscilând între 7,4 miliarde și 7,6 miliarde de dolari.

Achiziția Electronic Arts e a doua cea mai mare tranzacție din istoria pieței de gaming

Competiția pe piața jocurilor video s-a intensificat, mai ales în contextul ascensiunii dezvoltatorilor de jocuri mobile, precum Epic Games. De asemenea, cea mai mare tranzacție din industrie a fost realizată de Microsoft, care a achiziționat Activision Blizzard pentru aproape 69 de miliarde de dolari în 2023.

Transformarea într-o companie privată înseamnă că EA nu va mai fi obligată să raporteze rezultatele financiare trimestriale, reducând presiunea de a atinge anumite obiective. Totuși, astfel de tranzacții sunt adesea urmate de reduceri de personal sau de costuri, deși nu există indicii că acest lucru se va întâmpla și în cazul EA.

În 2024, compania a redus cu aproximativ 5% forța sa de muncă. În martie 2025, EA avea 14.500 de angajați, însă câteva sute de locuri de muncă au fost eliminate în luna mai a aceluiași an. Recent, EA a raportat venituri sub așteptări în cel mai recent trimestru, scăderea fiind atribuită unui interes mai redus față de cea mai recentă versiune a jocului Battlefield.

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