Cum s-a produs atacul elefantului de 6 tone care a răsturnat o cane cu turiști britanici

Incidentul șocant a avut loc în Delta Okavango din Botswana, unde un elefant furios a atacat două cupluri de turiști britanici aflați în canoe. Animalul a răsturnat ambarcațiunile, aruncând turiștii în apele infestate cu crocodili.

Incidentul a fost filmat, iar imaginile arată cum elefantul se năpustește asupra celor patru turiști, răsturnându-le canoele de tip gondolă. Ghizii par să fugă spre mal, în timp ce alții din apropiere se grăbesc să se pună la adăpost.

După ce a răsturnat cele două canoe, elefantul a încercat să înece o femeie

Elefantul mascul a simțit că turiștii s-au apropiat prea mult de turma sa și a lansat un atac feroce. După ce a răsturnat ambele canoe, animalul și-a concentrat atacul asupra uneia dintre femei.

Imaginile video surprind momentul în care elefantul o lovește cu trompa, aruncând-o sub apă și încercând să o înece. Femeia a supraviețuit doar datorită apei tulburi din Delta Okavango, care a împiedicat animalul să o vadă.

Ce părere au oamenii de știință despre atacul elefantului din Botswana

Incidentul petrecut în Botswana a atras atenția oamenilor de știință și mai ales experților în îngrijirea animalelor sălbatice. Kakwele Sinyina, fost ranger sud-african, a comentat incidentul pentru sursa citată mai sus, afirmând că femeia a avut noroc că nu a fost „străpunsă” de colții elefantului.

El a criticat ghizii, spunând că au „greșit” în evaluarea distanței față de elefantul mascul și turma sa.

„Au avut într-adevăr o scăpare foarte norocoasă, pentru că toți patru ar fi putut fi uciși cu ușurință de acel taur furios”, a declarat Sinyina.

În Botswana, elefanții au fost considerați adesea „trofee de vânătoare”, tocmai de aceea au fost și în mijlocul unei controverse în 2024. La acel moment, Bostwana a vrut să trimit 20.000 de elefanți în Germania, în contextul în care Guvernul de la Berlin nu era de acord cu trofeele de vânătoare și dorea interzicerea acestor importuri.

Unde se află și care sunt cele mai importante detalii despre Delta Okavango, locul unde s-a produs atacul elefantului

Delta Okavango este o deltă internă vastă situată în nord-vestul Botswana, formată la gura de vărsare a râului Okavango. Are o suprafață de aproximativ 20.000 km², fiind una dintre cele mai mari și mai bine conservate delte din lume. Delta este situată într-o regiune aridă, într-un bazin endoreic unde apele râului nu ajung la ocean, ci se infiltrează în nisipul deșertului Kalahari sau se evaporă.

Este o zonă unică, recunoscută ca sit patrimoniu mondial UNESCO pentru valoarea sa naturală excepțională. Delta este o adevărată oază în mijlocul deșertului, importând anual peste 10 miliarde de tone de apă care inundă ierburi, canale și insule, creând un habitat bogat și divers pentru viața sălbatică.

Okavango găzduiește o biodiversitate impresionantă: peste 400 de specii de păsări, inclusiv unicul loc unde cuibăresc egretele cenușii, numeroase specii de mamifere ca elefanți, hipopotami, girafe, antilope, hipopotami sau leoparzi. Peisajul combină întinderi de mlaștini, păduri de acacii și savane, oferind un paradis al sălbăticiei și al vieții sălbatice.

Lista celor mai mari pericole pentru turiști când vizitează Delta Okavango

Cele mai mari pericole pentru turiști în Delta Okavango sunt:

Animalele sălbatice periculoase, cum ar fi hipopotamii și crocodilii care pot ataca oamenii dacă sunt provocați sau dacă se apropie prea mult de ele. Hipopotamii sunt deosebit de agresivi și domină canalele deltei.

Prădătorii mari, incluzând lei, leoparzi și gheparzi, sunt prezenți în zona savanei și pot reprezenta un risc în timpul excursiilor pe uscat.

Accidente legate de navigarea pe canale, în special pentru cei care folosesc canoe tradiționale (mokoro), unde neatenția sau condițiile dificile pot provoca scufundări sau alte incidente.

Riscuri legate de condițiile naturale: zonele inundabile și terenurile mlăștinoase pot fi dificile și periculoase pentru deplasare.

Pericole legate de insecte și boli transmisibile specifice zonei tropicale, cum ar fi malaria.

Condițiile meteorologice extreme și imprevizibile care pot afecta siguranța excursiilor în sălbăticie.

Turiștii trebuie să respecte regulile de siguranță și să fie însoțiți de ghizi locali autorizați pentru a minimiza riscurile și pentru a se bucura în siguranță de această zonă deosebită.

Regulile impuse vizitatorilor care ajung în Delta Okavango din Botswana

Pentru vizitatorii unei arii protejate, precum Delta Okavango sau alte zone naturale, există reguli și restricții importante de conservare pentru protejarea mediului și conservarea biodiversității:

Vizitatorii trebuie să respecte traseele stabilite și să nu deterioreze vegetația sau habitatul animalelor.

Este obligatorie colectarea și depozitarea deșeurilor în locurile special amenajate, pentru a preveni poluarea.

Camparea este permisă doar în zone designate, iar focurile deschise pot fi interzise.

Se recomandă păstrarea liniștii pentru a nu deranja fauna și evitarea hrănirii animalelor sălbatice.

Accesul în anumite zone sensibile poate fi limitat sau permis doar însoțit de ghizi autorizați.

Fotografierea se face fără utilizarea blitzului pentru a nu speria animalele.

Se interzice strângerea plantelor, precum și colectarea de scoarță, lemn sau pietre.

Este importantă respectarea indicațiilor ghizilor și rangerilor sau ale administrației parcului.

Orice intervenție sau impact negativ asupra mediului poate fi sancționat conform reglementărilor locale sau naționale.

Aceste reguli ajută menținerea echilibrului natural, asigură experiențe responsabile pentru turiști și protejează ecosistemele fragile ale sălbăticiei.

