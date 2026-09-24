Elefanții africani din regiunea Muntelui Elgon, situată în Kenya, folosesc zeci de specii de plante medicinale pentru a se trata de diverse afecțiuni și pentru a îngriji puii bolnavi. Concluzia aparține unui studiu recent publicat în revista științifică Scientific Reports, realizat pe baza mărturiilor strânse de la comunitățile locale și cercetașii din rezervațiile naturale, relatează BBC.

Grupul de elefanți din această zonă era deja celebru în lumea științifică sub denumirea de „elefanții minieri de sare”, datorită obiceiului unic de a pătrunde adânc în peșteri pentru a răzui rocă minerală cu colții.

Noua cercetare arată însă că comportamentul lor este mult mai complex și că aceste animale dețin cunoștințe avansate despre proprietățile terapeutice ale florei din habitatul lor.

Cum își tratează mamele-elefant puii bolnavi

Cercetătorii de la Universitatea Brown din Statele Unite, în colaborare cu organizația conservaționistă Mount Elgon Foundation, au derulat interviuri confidențiale cu localnicii și ghizii din comunitate.

Relatările acestora au dezvăluit detalii fascinante despre modul în care mamele din cadrul grupurilor de elefanți își îngrijesc puii suferinzi.

Unul dintre martori a descris cum o femelă a selectat o plantă cunoscută local sub numele de Angurweet, utilizată în medicina tradițională umană pentru tratarea durerilor abdominale.

Mama a îndepărtat frunzele, a mestecat tulpina împreună cu rădăcinile altor arbori până la omogenizare, amestecând totul cu propriul lapte înainte de a-i oferi remediul puiului bolnav.

Deși unii experți internaționali îndeamnă la prudență până la obținerea unor imagini video directe, echipele de teren au distribuit deja camere de filmat ghizilor locali pentru a documenta video aceste comportamente de medicație parentală.

O hartă a plantelor medicinale din pădurile tropicale

Studiul a identificat cel puțin 35 de specii de plante consumate de elefanți în contexte specifice de boală, dintre care 25 au utilizări medicale recunoscute în medicina tradițională locală.

Coordonatorii proiectului, printre care se numără Dr. Fabien Schultz de la Institutul Bernhard Nocht din Hamburg, analizează în prezent eșantioane din aceste plante pentru a descoperi noi compuși biologic activi.

Informațiile oferite de comunitățile din Kenya au funcționat ca o adevărată hartă pentru comunitatea științifică, deschizând calea spre identificarea unor substanțe care ar putea avea aplicații inclusiv în farmacologia umană.

Automedicația în lumea animală, de la Antichitate la cercetarea modernă

Fenomenul de automedicație la animale, cunoscut în biologie sub numele de zoofarmacognozie, are o istorie documentată lungă.

Primele mențiuni scrise despre elefanți care se tratează singuri datează încă din secolul al III-lea, când autorul roman Claudius Aelian descria în lucrarea „De Natura Animalium” un elefant rănit de săgeți care a consumat frunze și ulei de măslin pentru a se vindeca.

Cercetările moderne confirmă că capacitatea de automedicație este răspândită pe scară largă în regnul animal.

De la insecte mici, precum țânțarii și albinele, până la marile maimuțe din Africa și Asia, numeroase specii folosesc remedii naturale din mediu pentru a combate paraziții sau infecțiile.

Protejarea pădurilor, esențială pentru viitorul medicinei

Concluziile studiului trag un semnal de alarmă privind efectele distrugerii habitatelor naturale. Dr. Elodie Freymann, autoarea principală a cercetării, subliniază că defrișările riscă să distrugă adevărate „farmacii naturale” înainte ca substanțele active să poată fi studiate și salvate.

O mare parte din medicamentele utilizate astăzi în medicina modernă provin din compuși sintetizați inițial de plante, ciuperci sau organisme marine.