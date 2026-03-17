Șefa ANM spune că, începând de joi, o masă de aer rece va aduce scăderi semnificative ale temperaturilor și precipitații, inclusiv ninsori în zonele montane înalte.

Elena Mateescu, ANM: Vremea se schimbă de joi

„Zilele acestea contăm pe o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, chiar și astăzi și mâine, pentru că ecartul temperaturilor maxime la scara întregii țări va fi cuprins între 10 până la 15-16 grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în partea de vest și sud-vest a țării, inclusiv în Capitală, 14-15 grade”, a explicat Elena Mateescu.

Potrivit directorului ANM, începând de joi, maximele vor scădea la 7-9 grade în centrul, estul și sud-estul țării, în timp ce în vest și sud-vest vor rămâne valori mai apropiate de normalul perioadei, între 10 și 13 grade Celsius.

Totuși, acest episod de vreme rece va fi de scurtă durată, urmând ca de luni temperaturile să revină pe un trend ascendent. Astfel, vom ajunge din nou la valori de 10-17 grade marți, „cu mult peste normalul termic pentru o ultimă decadă a lunii martie”, a mai precizat Mateescu.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor însoți răcirea vremii. „Ploi slabe în zonele mai joase de relief, iar în zona montană înaltă nu excludem să avem și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Discutăm și de vânt, pentru că în această seară, o informare meteorologică vizează intensificările de vânt cu rafale de 40-45 km/h în zonele mai joase, iar în zona montană înaltă 60-80 de km/h”, a adăugat șefa ANM.

De asemenea, pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt a fost emisă o atenționare de cod galben de vânt puternic, cu rafale între 50 și 60 km/h.

În București, temperaturile vor coborî de la 14-15 grade marți și 12-14 grade miercuri, la aproximativ 9-10 grade începând de joi.

Cum va fi vremea în București, marți, 17 martie 2026

Valorile de temperatură se vor situa în continuare ușor peste mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14-15 grade, iar cea minimă de 0-2 grade, mai scăzută în zona preorășenească.

Cum va fi vremea în București, miercuri, 18 martie 2026

Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu ușoare intensificări (viteze de 40-45 km/h). Temperatura maximă va fi de 12-14 grade, iar cea minimă de 2-4 grade.

Cum va fi vremea în București, joi, 19 martie 2026

Valorile de temperatură vor scădea. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 9-10 grade.

În intervalul 17 martie, ora 10 – 19 martie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza pentru perioada 17 martie – 12 aprilie 2026. Potrivit specialiștilor, probabilitatea de apariție a ploilor crește pe 18 martie și din nou după 25 martie. De asemenea, o răcire a vremii este prognozată spre finalul săptămânii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE