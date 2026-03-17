„Temporar, vântul va avea intensificări, în noaptea de marți spre miercuri (17-18 martie) în sudul Banatului, miercuri (18 martie) în majoritatea regiunilor, iar joi (19 martie) în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, cu viteze în general de 40-45 km/h”, au anunțat meteorologii.

Avertizarea este valabilă în perioada marți, 17 martie, ora 20:00 – joi, 19 martie, ora 20:00, iar în zona montană înaltă, rafalele vor fi de 60-80 km/h.

Un cod galben de vânt puternic este emis pentru intervalul marți, 17 martie, ora 22:00 – miercuri, 18 martie, ora 20:00, în județul Caraș-Severin.

Acolo, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h. În Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor fi de 70-90 km/h.

Foto: ANM

Un alt cod galben de vânt este valabil pentru miercuri, 18 martie, în intervalul orar 10:00-17:00. În această perioadă, local în județele Mehedinți, Dolj și Olt, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza pentru perioada 17 martie – 12 aprilie 2026. Potrivit specialiștilor, probabilitatea de apariție a ploilor crește pe 18 martie și din nou după 25 martie. De asemenea, o răcire a vremii este prognozată spre finalul săptămânii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE