Ea a susținut că decizia îi aparține și, prin urmare, nu a fost sfătuită de președintele USR, Dominic Fritz, să facă acest lucru. „Mi-am înaintat demisia din funcția de prefect al județului Timiș. Decizia îmi aparține mie și doar mie. Instituția Prefectului reprezintă guvernul român în teritoriu, nu o persoană. Nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect derulat de o asociație de a mea în trecut, prin Gal Freidorf, să devină o problemă a instituției pe care am condus-o. Există o plângere pe care procurorii Parchetului European au obligația legală să o verifice. Ancheta este la început. La final, se va stabili dacă am vreo calitate în acest dosar și sunt convinsă că răspunsul va confirma ce spun acum: nu am nimic de ascuns, sunt nevinovată”, a afirmat Elena Micicoi.

„Acum am nevoie de toată energia pentru a-mi proteja familia și a-mi apăra demnitatea. O voi face ca cetățean, nu din funcție”, a adăugat ea, precizând că rămâne la dispoziția anchetatorilor.

Reamintim că procurorii Parchetului European au făcut percheziții de dimineață la locuința prefectului USR de Timiș, Cornelia Elena Micicoi, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Surse apropiate anchetei au declarat că dosarul vizează posibile nereguli în utilizarea unor fonduri europene destinate organizării unor cursuri de formare profesională pentru persoane defavorizate. Conform acelorași surse, prejudiciul estimat este de câteva sute de mii de euro.

Întrebată dacă au fost formulate acuzații de fraudă cu fonduri europene, Cornelia Elena Micicoi a replicat, potrivit Opinia Timișoarei: „La adresa mea, sigur nu. Eu sunt la dispoziție, și mi se pare normal să fiu la dispoziția autorităților. Așa făceam și înainte, nu doar acum că am o oarecare funcție. Nu mi-au fost solicitate documente mie, personal“.

Dominic Fritz, președintele USR, este primarul Timișoarei, iar perchezițiile la prefecta USR au avut loc în plină criză politică. Mai exact, cu doar câteva ore înainte ca partidul condus de Fritz să anunțe oficial dacă susține sau nu Guvernul propus de Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE