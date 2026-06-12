Procurorii Parchetului European (EPPO), care sunt coordonați de procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi, au verificat locuința prefectului USR de Timiș, Elena Micicoi, în baza unei investigații demarate în urmă cu mai multe luni.

Surse apropiate anchetei au declarat că dosarul vizează posibile nereguli în utilizarea unor fonduri europene destinate organizării unor cursuri de formare profesională pentru persoane defavorizate. Conform acelorași surse, prejudiciul estimat este de câteva sute de mii de euro.

Pe lângă vila Elenei Micicoi, situată într-un cartier de lux de lângă Timișoara, procurorii Parchetului European au descins și la sediul firmei pe care aceasta a condus-o înainte de a deveni prefect, adică până în octombrie 2025.

„Este un proiect pe care asociația pe care am fondat-o l-a derulat prin GAL-ul Freidorf. Nu știu mai multe să va spun. N-am fost manager de proiect… Asociația pe care am fondat-o eu, și o vreme am condus-o, a derulat acest proiect. Ceva cu formare profesională sau ceva de genul acesta. Parchetul european își face datoria. Am ieșit cu 3 hârtii din casă. Eu sunt deschisă“, a spus prefectul de Timiș, conform Opinia Timișoarei.

Întrebată dacă au fost formulate acuzații de fraudă cu fonduri europene, Cornelia Elena Micicoi a replicat: „La adresa mea, sigur nu. Eu sunt la dispoziție, și mi se pare normal să fiu la dispoziția autorităților. Așa făceam și înainte, nu doar acum că am o oarecare funcție. Nu mi-au fost solicitate documente mie personal“.

Anchetatorii au percheziționat și mașina prefecturii Timiș, aflată în curtea casei Elenei Micicoi, dar și mașina acesteia, parcată la Palatul Administrativ.

Reamintim că Dominic Fritz, președintele USR, este primarul Timișoarei, iar perchezițiile au avut loc în plină criză politică. Mai exact, cu doar câteva zile înainte ca USR să anunțe oficial dacă susține sau nu Guvernul propus de Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan.

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