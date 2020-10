Elena Udrea l-a caracterizat pe Traian Băsescu drept „un bărbat foarte puternic. Un lider, categoric. Și în viața privată, și în politică, oriunde s-ar afla. Este genul de bărbat despre care știi că este puternic, cum îl vezi”.

Fostul ministru al Turismului a adăugat că „nu îmi amintesc prima întâlnire, dar era înainte de a intra în politică, un eveniment privat, era botezul fetiței lui Cozmin Gușă”.

Iar apoi, întrebată dacă a fost iubita fostului șef de stat, Elena Udrea a spus că „Nu. Eu sunt o persoană foarte glumeață. Nimeni nu își dă seama cât umor am, eu am facut o glumă pentru care am plătit scump. Mi-a parut rău că am facut gluma”.

Traian Băsescu este cea mai importantă persoană din viața mea, după părinții mei. A fost o relație extraordinară, de mare încredere, un parteneriat extraordinar, sunt fericită că am putut să fiu discipolul lui Traian Băsescu. Însă asta a fost tot. Elena Udrea:

Întrebată dacă este adevărat că ar fi stat „cu fundul pe biroul președintelui”, după cum susținea Adriana Săftoiu în 2015, Elena Udrea a replicat: „Nu mi-aș fi permis să stau cu fundul pe biroul președintelui, pentru că eu îmi doream să revin într-o zi ca președinte acolo, aveam prea mare respect. Exclus să fi stat într-o fustă scurtă pe biroul președintelui”.

