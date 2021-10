Publicația Recorder a oferit joi, sub semnătura ziaristului de investigație Victor Ilie, un articol dedicat investiției de la noua catedrală patriarhală din București. Evaluată inițial de BOR la 85 de milioane de euro, construcția a ajuns la cel puțin 150 de milioane de euro, potrivit investigației Recorder.

Printre oamenii politici care au ajutat Biserica, alocând bani publici din pozițiile lor de demnitari, se numără Adriean Videanu, Elena Udrea și Gabriela Firea.

Un model repetitiv de întors bani publici

În cazul Elenei Udrea, Recorder a făcut legătura între o firmă, Rico SRL, care a lucrat la Palatul Patriarhal și care, în același timp, a finanțat o vilă de la Eforie Sud.

E vorba de o vilă aflată inițial în patrimoniul public, pe care procurorii DNA au identificat-o ca fiind dobândită de ministrul Dezvoltării și Turismului, Elena Udrea, printr-un interpus, Tudor Breazu.

Investigația jurnalistică arată cum ministerele plătesc din bani publici investiții, decizii care pot avea sensul lor. Dar faptele descoperite de Recorder și altele mai vechi dezvăluite tot de presă indică un model repetitiv. Potrivit acestuia, chiar și în cazul unor investiții declarate drept „nobile”, filierele au grijă să se întoarcă bani către decidenții politici.

Rico SRL, obligată să cedeze lucrările către firma Bisericii

Recorder scrie că firma Rico SRL a câștigat o licitație la reședința Patriarhală, în valoare de 1,89 de milioane de lei. După ce Biserica s-a opus, Rico SRL a cedat lucrările firmei deținute de BOR, Chivotul Mare.

Cei 1,89 de milioane de lei au venit de la Ministerul Dezvoltării, după ce ministerul Elenei Udrea aprobase cererea de finanțare a Patriarhului.

„Rico a înțeles ce trebuie să facă: a subcontracat lucrările pe care le câștigase la licitație către firma Bisericii, Chivotul Mare SRL, virându-i în conturi 1,5 milioane de lei. Ce s-a întâmplat cu restul banilor, de până la 1,89 de milioane?”, scrie ziaristul Victor Ilie.

Cu banii dați de Udrea la Patriarhie s-a folosit exact aceeași metodă ca la stațiunea de schi de la Straja

Reporterul Recorder a reconstituit faptele, din surse judiciare: ”Mergând pe firul anchetei, procurorii au ajuns însă să facă legături cu Biserica. Conform informațiilor obținute de Recorder, vila cu 9 dormitoare și 2 apartamente (n.r. de la Eforie Sud), placată cu calcar după specificul litoralului interbelic, a fost renovată cu o investiție de aproximativ 300.000 de lei, iar banii au venit de la firma Rico SRL. Era exact diferența care le rămăsese în conturi din cei 1,89 de milioane încasați de la Ministerul Dezvoltării pentru renovarea Reședinței Patriarhale. 1,5 milioane au fost virați către firma Bisericii, Chivotul Mare SRL, iar restul ar fi ajuns în vila Elenei Udrea de pe litoral”.

Acest gen de operațiune s-a petrecut și în Gala Bute. În acel caz, investigat de reporterii GSP începînd cu 2013, informațiile inițial tot pe surse s-au confirmat în instanță.

Ministerul Elenei Udrea a dat bani primăriei Lupeni, pentru stațiunea de schi de la Straja, așa cum tot Elena Udrea a dat bani Bisericii, pentru Patriarhie. Primăria Lupeni a orientat banii către firma Termogaz, așa cum BOR a dat bani către Rico.

Dar prețul pentru ca Termogaz să primească banii în cazul stațiunii de schi, iar Rico să-i încaseze în cazul Patriarhiei a fost ca aceste firme să ofere mai departe sumele altor firme și din toată această derulare să revină ceva Elenei Udrea, arată procesul Gala Bute și susțin sursele Recorder în cazul Catedralei Neamului.

De fiecare dată, calculul celor implicați în afacere a fost extrem de precis. Exact diferența între cât a dat ministerul și cît a cheltuit primul beneficiar s-a transformat într-o altfel de miză decât cea legitimă a unei investiții. Calapodul este același.

Un om fără venituri cumpără o vilă de 300.000 de euro de la stat

Concret, în procesul Gala Bute, în care Elenea Udrea a fost condamnată, proces care se rejudecă, în dosar s-a arătat că din banii plătiți de ministerul Dezvoltării către firme o parte s-au întors, la valiză, către politician. Iar stațiunea de la Straja n-a fost niciodată finalizată pe măsura investițiilor. De ce? Pentru că prețurile sunt mărite ori de câte ori e nevoie de întors mită și nu mai ajung pentru lucrări. În final, orașul Lupeni a intrat în imposibiliate de plată.

În cazul dezvăluit de Recorder de la Patriarhie, firma la care au ajuns banii, Rico, a subcontractat către firma BOR și a prestat pentru vila din Eforie.

Vila de pe litoral e pe numele unuia dintre apropiații Elenei Udrea, Tudor Breazu, cel care îi plătea ministrului zilele de naștere, concediile sau făcea diverse investiții.

De ce procurorii au susținut că Breazu cheltuia și investea în mod ascuns din banii Elenei Udrea? Pentru că, din conturile bancare, a reieșit că, vreme de peste cinci ani de zile, Tudor Breazu nu a avut niciun venit legal declarat și impozitabil. Iar comunicațiile Breazu – Udrea se refereau exact la aceste cheltuieli și investiții imobiliare. Numai vila de la Eforie valora 300.000 de euro.

Breazu era și administratorul terenului de la Nana, al Elenei Udrea și al Ioanei Băsescu, mult mai valoros decât o vilă.

Udrea: ”Nu cred așa ceva, este exclus”

Contactată de Recorder banilor dați pentru Patriarhie pe când era ministru și a eventualei returnări de bani în favoarea sa, prin vilă, Udrea a spus că ” „Nu cred așa ceva, este exclus. Din câte știu, în acel dosar era vorba că firma Patriarhiei nu avea atestat să lucreze pe monumente istorice și a preluat contractul de la o altă firmă. Dar nu are legătură cu acea vilă de pe litoral. Oricum, eu am o părere foarte bună despre Patriarhul Daniel. L-am cunoscut personal, are un spirit organizatoric și întreprinzător excepțional. Chiar am zis că ar fi bun de prim-ministru”.

Investigația Recorder despre catedrală o puteți citi aici.

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătății, a recunoscut totul: 'Au perfectă dreptate cei care spun'

Observatornews.ro Micuțul David, băiețelul român răpit de lângă mama lui în plină stradă la Padova, în Italia, a fost găsit

HOROSCOP Horoscop 8 octombrie 2021. Vărsătorii pot percepe dureros anumite limitări care nu îi nedreptățesc, dar îi împiedică

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Miresei i s-a făcut rău după ceremonie: „Sunt debusolată”

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!