Tânăra din Corabia și planul de răzbunare împotriva unui profesor

Conform reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Olt, în octombrie 2025, tânăra a depus o plângere la poliție, susținând că este victima unor mesaje de hărțuire primite pe conturile de socializare. Ea a indicat un cadru didactic drept posibil autor al presupuselor fapte.

În baza sesizării, polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „hărțuire”. În timpul anchetei, tânăra a furnizat mai multe mesaje și capturi de ecran care conțineau presupuse amenințări, motiv pentru care anchetatorii au extins cercetările, luând în calcul și infracțiunile de amenințare și influențarea declarațiilor.

A făcut scandal când polițiștii i-au cerut telefonul

„La data de 19 februarie 2026, în cadrul activităților procedural-penale desfășurate la sediul poliției, s-a dispus, prin ordonanță, ridicarea telefonului mobil al acesteia, în vederea efectuării unor verificări tehnice de specialitate, cu respectarea strictă a cadrului legal. Persoanei i-au fost comunicate drepturile și pașii procedurali pe care îi putea urma. Ulterior, aceasta a sesizat prin S.N.U.A.U. 112 faptul că i-ar fi fost reținut în mod abuziv telefonul de un polițist”, au precizat reprezentanții IPJ Olt.

Reclamația depusă de tânără a fost analizată de un procuror, care a constatat că măsurile luate de poliție respectau cadrul legal, respingând astfel solicitarea.

Tânăra a recunoscut planul de răzbunare și acum este cercetată penal

Continuând cercetările, anchetatorii au descoperit că tânăra ar fi creat și folosit conturi fictive pe rețelele sociale pentru a-și trimite singură mesaje amenințătoare, pe care ulterior le-a depus ca probe în dosarul penal.

Polițiștii au început urmărirea penală împotriva acesteia pe 2 martie 2026, pentru inducerea în eroare a organelor judiciare, potrivit News.ro.

„Cu ocazia audierii, tânăra a recunoscut comiterea faptei, declarând că plângerea și probele depuse nu corespund realității”, au declarat surse din cadrul IPJ Olt. Ancheta în acest caz continuă.

