O elevă de 18 ani de la Liceul de Artă din Bacău a fost operată cu succes, laparoscopic, de o tumoare pe pancreas. Intervenția chirurgicală făcută de către medicii Spitalului Județean de Urgență Bacău este printre puținele realizate în România, mai ales că apariția unei tumori pe pancreas este foarte rară la această vârstă.

Medicii chirurgi ai Spitalului Județean de Urgență Bacău au reușit o intervenție chirurgicală extrem de rară până acum în România. Este vorba despre extirparea unei tumori de pe pancreasul unei eleve cu ajutorul laparoscopului. Tânăra de 18 ani a fost depistată cu pancreatită acută încă de la începutul acestui an, ceea ce a surprins pe medici, având în vedere că astfel de diagnostice sunt foarte rare la copii. Chirurgii băcăuani au optat pentru o intervenție chirurgicală modernă, cea laparoscopică, pentru a reduce perioada de recuperare a elevei și a evita acea tăietură de peste 20 de centimetri.

Pacienta, o elevă a Liceului de Artă Bacău, a ajuns la spital cu dureri mari de burtă și grețuri. Inițial, medicii nu au putut să creadă că un copil poate avea o pancreatită acută. La o a doua prezentare la Unitatea de Primiri Urgențe, medicii i-au depistat chistul de pe pancreas, care avea o dimensiune destul de mare.

”Am avut un șoc. Cum să fie ușor pentru un părinte să afle de la medici despre un diagnostic atât de grav? Să știi că fetița ta are tumoare pe pancreas? Nici nu știam să fac diferența între malign și benign. Am învățat pe parcurs. Evident, ca orice părinte, am încercat să caut soluții și alte opinii medicale și la alți specialiști din țară. De regulă, nu le venea să creadă când le spuneam ce diagnostic are copilul meu. Pancreatita acută este specifică adulților. Răspunsul l-am aflat de la un profesor universitar care m-a îndrumat tot în Bacău, la doctorul Galinescu. Iar acum, după operație, este un copil normal care are drept tratament postoperator o dietă alimentară strictă”, a declarat Anca Iftimie, mama fetei.