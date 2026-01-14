În fruntea preferințelor se află Colegiul Național „Nicolae Iorga”, cu 203 opțiuni exprimate, remarcându-se printr-un echilibru aproape perfect între profilurile Real și Uman. Pe locurile următoare se situează Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”, care domină clar zona Realului, și Liceul Teoretic „Panait Cerna”, surpriza clasamentului, care a atras peste 100 de opțiuni, în special pe filiera umanistă.

Plutonul liceelor căutate este completat de Colegiul Național Pedagogic „D.P. Perpessicius”, susținut de interesul constant pentru profilul pedagogic, și de Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”. Aceste unități concentrează cea mai mare parte a opțiunilor, semnalând o competiție tot mai dură pentru locurile disponibile la liceele teoretice cu reputație solidă.

La polul opus, studiul relevă o criză profundă în învățământul tehnologic și economic. Doar aproximativ 3,5% dintre elevi au optat pentru această filieră, iar unele specializări de la Colegiul Economic „Ion Ghica” au înregistrat doar una sau două opțiuni. Situații similare se regăsesc și la Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, care a atras un număr extrem de redus de candidați.

Un alt semnal de alarmă este intenția de migrare a elevilor: aproape unul din cinci respondenți declară că dorește să urmeze liceul în alt județ. București, Cluj, Iași sau Galați sunt principalele destinații vizate, ceea ce indică o presiune tot mai mare asupra sistemului educațional local, nevoit să răspundă unor așteptări în creștere ale noii generații.