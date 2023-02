Miliardarul cu cetățenie sud-africană, canadiană și americană a precizat că și-a angajat câinele de companie ca să-l înlocuiască în funcția de CEO al Twitter.

„Noul CEO al Twitter este grozav. Mult mai bun decât celălat tip!”, a scris Elon Musk, făcând aluzie la propria persoană.

Elon Musk și-a exprimat încrederea că animalul de companie este „perfect pentru slujbă”, „este super cu cifrele!” și „are stil”.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH