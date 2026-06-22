Primele cereri de rambursare, de peste 4,5 milioane de lei, au fost deja depuse, iar alte solicitări sunt în proces de certificare. Cele mai mari plăți sunt așteptate între 2027 și 2028.

Programe strategice cu impact direct

Finanțarea elvețiană sprijină domenii cheie precum sănătatea, educația duală, cercetarea, siguranța publică, justiția, eficiența energetică, dezvoltarea regională, incluziunea socială și sprijinul pentru IMM-uri.

Proiectele vizează atât beneficiari centrali – instituții din domenii strategice precum justiția, educația sau cercetarea, cât și beneficiari locali precum UAT-uri, școli, centre de sănătate mintală pediatrică, ONG-uri și IMM-uri.

„România are astăzi o dublă responsabilitate: să continue corecția fiscală și, în același timp, să accelereze investițiile care produc dezvoltare (…). Parteneriatul cu Elveția înseamnă proiecte care trebuie să se vadă concret: competențe mai bune prin educație duală, sprijin pentru IMM-uri, servicii publice mai bune, investiții în eficiență energetică și soluții pentru comunități vulnerabile.

Toate cele 11 programe sunt acum în implementare, iar prioritatea noastră este să folosim fiecare resursă disponibilă cu seriozitate, transparență și impact real pentru beneficiari”, a subliniat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la reuniunea anuală a Programului de cooperare elvețiano-român, desfășurată miercuri la București.

Primele rambursări și provocări în implementare

Primele rambursări acoperă în principal costuri de management. Cererile mai consistente, pentru activitățile de fond, sunt preconizate pentru a doua jumătate a anului 2026, iar apogeul plăților va fi atins în 2027 și 2028.

Totuși, implementarea nu e lipsită de obstacole, între care se numără întârzieri cauzate de proceduri de achiziții sau contestații.

Ministerul Finanțelor pledează pentru o abordare flexibilă, bazată pe sprijinirea proiectelor cu dificultăți temporare, evitând sancțiuni automate sau modificări drastice de buget.

În cadrul reuniunii, oficialii români și elvețieni au discutat despre viitorul cooperării bilaterale, inclusiv posibilitatea unui mecanism mai stabil de sprijin pentru coeziunea europeană.

România susține un cadru predictibil care să permită planificarea pe termen lung și extinderea apelurilor competitive.

Perspective economice și strategice

Elveția este un investitor major în România, cu prezență în sectoare precum industria farmaceutică, construcțiile și sectorul bancar.

Programele de educație duală, finanțarea IMM-urilor și promovarea tehnologiilor curate contribuie la consolidarea acestei relații economice.

Totodată, parteneriatul joacă un rol esențial în sprijinirea obiectivului strategic al României de aderare la OCDE, prin promovarea stabilității, reformei și responsabilității financiare.

O direcție importantă pentru următoarele etape este lansarea unor competiții mai largi de proiecte, care să atragă mai mulți beneficiari și să încurajeze parteneriate diverse între instituții românești și organizații elvețiene.

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