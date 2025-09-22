Contract de aproape 2 miliarde de franci elvețieni

În 2022, Elveția a comandat cinci sisteme Patriot, în valoare de aproape 2 miliarde de franci elvețieni, cu termen de livrare între 2026 și 2028. Până acum, Berna a achitat aproximativ 700 de milioane de franci în avans.

Totuși, în iulie 2025, administrația Trump a informat oficial că livrările vor fi amânate, pentru că SUA acordă prioritate trimiterii de armament către Ucraina. Așa că Elveția a decis să suspende plățile pentru sistemele americane Patriot.

Răbdarea Elveției s-a epuizat

Ministrul Apărării de la Berna, Martin Pfister, a decis să suspende plățile către Statele Unite.

„Plățile pentru sistemele Patriot au fost suspendate până la o nouă notificare”, a confirmat un purtător de cuvânt al Oficiului Federal pentru Armamente (Armasuisse), citat de presa elvețiană.

Consiliul Federal a precizat în parlament că Washingtonul nu a oferit încă nicio dată clară privind livrarea.

„Prin urmare, în acest moment nu se poate face nicio declarație cu privire la posibilul moment, impactul financiar și orice alte impacturi potențiale asupra Elveției”, a transmis guvernul de la Berna.

Probleme și cu avioanele F-35

Elveția are deja tensiuni cu SUA și în privința contractului pentru avioanele de vânătoare F-35. Până în vara acestui an, Berna plătise în avans 870 de milioane de franci elvețieni pentru aceste aeronave, sumă care ar urma să ajungă la 1 miliard până la finalul anului.

Mai mult, Ministerul Apărării a recunoscut că achiziția F-35 va fi probabil mult mai scumpă decât se promisese inițial, deoarece SUA refuză să garanteze un preț fix.

Discuții programate în octombrie

Potrivit autorităților elvețiene, primele sisteme Patriot ar fi trebuit să ajungă în Elveția în 2026, dar acum nu mai există nicio certitudine privind acest calendar.

„Discuțiile clarificatoare cu guvernul SUA vor avea loc în octombrie 2025. Abia atunci se va lua o decizie cu privire la următorii pași”, a transmis Armasuisse.

Până atunci, Elveția rămâne cu plățile suspendate și cu multe întrebări fără răspuns în relația cu Washingtonul. Între timp, Danemarca s-a angajat să cumpere sisteme de apărare aeriană fabricate în Europa în valoare de 7,77 de miliarde de euro, cea mai mare achiziţie de armament din istoria ţării, iar Ucraina a anunțat că este și ea pregătită să exporte arme, în plin război cu Rusia.

