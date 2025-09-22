„Există primele oferte privind exportul de arme ucrainene moderne – va fi vorba despre un export controlat, care va include și drone navale”, a precizat Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că securitatea rutelor maritime este o componentă esențială a securității globale și depinde de mai multe state, iar Ucraina este pregătită să pună la dispoziția partenerilor tehnologiile care i-au oferit un avantaj în Marea Neagră.

„Le propunem partenerilor noștri de încredere acces la aceste tehnologii, care și-au dovedit deja eficiența. Așteptăm cu nerăbdare încheierea unor contracte solide”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Anterior, liderul de la Kiev anunțase că exportul anumitor tipuri de arme ucrainene va contribui atât la reducerea deficitului bugetar, cât și la dezvoltarea producției de drone pentru front.

El a menționat, de asemenea, că Ucraina a ajuns la un nou nivel de producție de armament de la începutul invaziei pe scară largă, iar în prezent aproape 60% din dotările armatei provin din industria locală.

Potrivit ministrului Apărării, Denîs Șmîhal, producția de arme a crescut de 35 de ori de la începutul războiului, iar planurile prevăd o extindere suplimentară.