Ciel et lumiere orange ce matin dans la vallee de Chamonix Mont Blanc. L air est charge de poussieres de sable remontant du Sahara. En ce premier jour des vacances scolaires, une ambiance etrange s installe sur la station de ski. Samedi 6 fevrier 2021, Vallee de Chamonix, Haute Savoie. Photographie de Jeanne Accorsini/ Sipa Press. Sky and orange light this morning in the Chamonix Mont Blanc valley. The air is laden with sand dust coming up from the Sahara. On this first day of the school holidays, a strange atmosphere settles in the ski resort. Saturday 6 February 2021, Chamonix Valley, Haute Savoie. Photograph by Jeanne Accorsini/ Sipa Press.