Forțele de ordine au sosit la fața locului pentru a încerca să-l calmeze

Tensiunea a atins apogeul când forțele de ordine au sosit la fața locului pentru a încerca să-l calmeze. În loc să coopereze, bărbatul a reacționat violent, atacându-i pe carabinieri cu pumnii și picioarele și chiar a încercat să se cațere pe o scară.

Situația a fost adusă sub control abia când unul dintre ei a utilizat spray lacrimogen pentru a-l imobiliza. Bărbatul, un cetățean de origine africană, a fost ulterior denunțat pentru rezistență față de autorități.

Patru carabinieri au fost răniți, iar unul dintre ei a fost operat

Confruntarea a avut un bilanț serios: patru carabinieri au ajuns la spital, unul dintre aceștia necesitând o intervenție chirurgicală la secția de chirurgie maxilo-facială. Incidentul l-a implicat și pe primarul localității, Umberto Quaresima, care a fost rănit la braț în timpul altercației și a ajuns și el la spital.

„Astăzi am suferit o contuzie la braț în timpul unei altercații tensionate, încercând să calmăm un cetățean din afara UE, în stare de agitație. Din fericire, am evitat o tragedie, dar vă asigur că nu a fost deloc ușor”, a declarat Quaresima pe rețelele sociale.

Primarul a mulțumit profesionalismului și curajului echipelor de intervenție și a promis măsuri concrete pentru a preveni astfel de incidente.

„Vom continua cu determinare și forță să cerem acțiuni mai ferme de control din partea forțelor de ordine pentru a asigura siguranța și legalitatea în comunitatea noastră. În plus, vom efectua verificări și controale administrative pentru a reprima comportamentele ilegale”.