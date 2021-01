Asociaţia Municipiilor din România a cerut sâmbătă Ministerului Sănătății banii necesari pentru organizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19. Emil Boc, primarul Clujului și președintele Asociației, a explicat de ce sunt nemulțumiți edilii din țară.

Cum bugetul pe 2021 încă nu a fost adoptat, iar primăriile își adoptă oricum bugetul la 45 de zile după aceea, „ar însemna să luăm bani de la creșe, de la bursele pentru elevi, de la sănătate, de la spitale, de la iluminatul public pentru a aloca resursele aferente procesului de vaccinare și în aceste condiții, am cerut politicos, dar ferm în același timp, ca în această ordonanță de urgență pe care Ministerul Sănătății o pregătește să nu ignore problema finanțării”, a spus Boc.

„Este un principiu larg, european recunoscut, că nicio sarcină nu poate fi atribuită în plus administrațiilor locale fără să-i acorzi susținerea financiară aferentă.

Se pare că la Ministerul Sănătății acest lucru nu s-a înțeles suficient, noi de acest lucru am fost nemulțumiți și am sesizat Ministerul Sănătății pentru acest aspect. Toți primarii sunt extrem de dedicați să se implice și să susțină procesul de vaccinare, pe care îl considerăm de interes național. Ne dorim să fie o reușită”, a declarat primarul municipiului Cluj-Napoca.

El a spus că 70 la sută din personalul aflat în subordinea primăriei sale dorește să se vaccineze, iar la Cluj trebuie organizate 13 centre de vaccinare.

Emil Boc a vorbit despre primarul din Brăila, despre care spune că a făcut un calcul și ar avea nevoie de o jumătate de milion de euro pe lună pentru a asigura funcționarea centrelor de vaccinare și plata personalului. Pentru șase luni, ar fi nevoie de circa trei milioane de euro.

„Sponsorizările au până la un punct un cadru legal pentru așa ceva”, a adăugat Emil Boc, întrebat despre posibile soluții, în caz că finanțarea de la București nu va veni. „Un alt scenariu este să luăm de la investiții, de la modernizarea străzilor, a podurilor, a pasajelor supraterane și a altor lucruri, dar cred că nu trebuie să ajungem acolo, încât să compromitem lucruri în derulare pentru a îndeplini o sarcină pe care ne-o trasează Guvernul”, a menționat edilul.

Ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, a intrat și el în direct la Digi24, pentru un dialog cu Emil Boc. I-a spus acestuia că a aflat din presă de nemulțumirile primarilor, niciunul nu l-a sunat să ceară ceva.

„Este un proiect de OUG care este al Guvernului, nu este al Ministerului Sănătății. Dar într-adevăr este inițiat de Ministerul Sănătății și tot Ministerul Sănătății a transmis pentru consultare către toate structurile asociative: asociația comunelor, asociația orașelor, asociația consiliilor județene și asociația municipiilor.

Așteptăm reacția scrisă, nu știu dacă au trimis-o, este sâmbătă, dar m-am mirat și eu să văd în presă o reacție, când noi am trimis tocmai pentru consultare draftul de ordonanță de urgență”, a spus Vlad Voiculescu.

Ministrul a explicat că se pot aduce modificări la Ordonanța de Urgență până marți, dar e nevoie de dialog. „De aceea există și procesul avizării, dl Boc cunoaște lucrurile acestea”, a adăugat el. „Am vorbit cu premierul acum o oră, deci răspunde la telefon, dacă cineva sună din teritoriu, poate avea o discuție și în seara asta, nu trebuie să ne ferim”, a subliniat Voiculescu.

Domnul primar Boc are numărul meu de telefon, are, de asemenea, numărul de telefon al prim-ministrului. Nu am auzit nimic, am citit din presă.

Vlad Voiculescu, ministrul sănătății