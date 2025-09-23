O scenă neobișnuită, în marja unui eveniment diplomatic major. La scurt timp după recunoașterea Palestinei de către Franța, președintele Macron a fost blocat luni seară pe o stradă din New York.

Conform unor imagini publicate pe rețelele sociale, Emmanuel Macron este împiedicat să traverseze de un ofițer de poliție. „Îmi pare foarte rău, domnule președinte, totul este blocat în prezent”, îi spune bărbatul în uniformă. Cauza? Trecerea unui „convoi”, cu siguranță cel al lui Donald Trump. „Dacă nu-l vedeți, lăsați-mă să traversez”, insistă Emmanuel Macron.

În următoarea secvență, șeful statului poat fi văzut vorbind la telefon. La celălalt capăt al firului era Donald Trump. „Ce mai faci? Ghici ce, te aștept în stradă, pentru că totul este închis din cauza ta”, spune el zâmbind.

Emmanuel Macron a făcut apoi fotografii cu oameni de pe stradă, iar un bărbat a încercat la un moment dat să-l sărute pe cap. „Nu, nu, e în regulă, băieți”, a reacționat președintele Republicii Franceze, întorcându-se către echipa sa de securitate.

Emmanuel Macron a recunoscut luni, de la tribuna ONU, „statul Palestina”, o mișcare în primul rând simbolică. Președintele american este așteptat marți să se adreseze la tribuna ONU.