Președintele francez, premierul polonez și cancelarul german vor susține declarații de presă alături de Maia Sandu la sediul Președinției. Ulterior, aceștia se vor adresa publicului în cadrul concertului organizat în Piața Marii Adunări Naționale, conform unui comunicat al Președinției Republicii Moldova.

La Chișinău va merge și președintele Nicușor Dan, conform sursei citate. Șeful statului român va merge duminică, 31 august 2025, în capitala Republicii Moldova, de Ziua Limbii Române.

„Prin prezența lor, partenerii europeni își reconfirmă încrederea în Republica Moldova și sprijinul pentru drumul nostru european”, a transmis Președinția Republicii Moldova.

Amintim că Uniunea Europeană are în vedere să acorde un pas important Republicii Moldova în procesul de aderare, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. O decizie ar putea fi luată la reuniunea miniștrilor de Externe din 1 septembrie 2025. Aceasta ar permite Republicii Moldova să continue negocierile de aderare separat de Ucraina.

Acest scenariu ar putea genera tensiuni cu Kievul, având în vedere că cele două state au avansat până acum împreună în procesul de aderare.

