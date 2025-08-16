Decuplarea de Ucraina

Conform unui scenariu examinat de oficialii UE, statele membre ar urma să accepte ca Republica Moldova să continue procesul de negocieri pentru aderare separat de Ucraina. Trei diplomați europeni și un oficial UE spun că o decizie în acest sens este așteptată la o reuniune a miniștrilor de externe din blocul comunitar programată pe 1 septembrie.

O astfel de mișcare ar oferi un impuls electoral puternic președintei Maiei Sandu, al cărei partid face campanie pe o platformă pro-UE și se confruntă cu eforturi hotărâte din partea Kremlinului de a manipula alegerile parlamentare în favoarea sa, după ce nu a reușit la referendumul privind aderarea la UE și la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut.

„Trebuie găsită o modalitate de a deschide primul cluster”, a declarat eurodeputatul român Siegfried Mureșan, care prezidează Comisia de Asociere UE – Moldova din Parlamentul European. „Ar trimite un semnal Rusiei. Ar elimina argumentul narativului rușilor, care susțin că nu există progrese pe calea aderării la UE”, a explicat el.

Factorul Viktor Orban

Această decizie ar putea deranja conducerea de la Kiev, în condițiile în care Ucraina și Republica Moldova au mers până acum umăr la umăr în procesul de aderare la UE. „Există pericolul de a trimite un semnal greșit ucrainenilor”, a declarat un diplomat de la Kiev.

Atât Republica Moldova, cât și Ucraina au întreprins reforme ample în vederea aderării la UE, finalizând toți pașii necesari pentru deschiderea primului cluster de negocieri, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene. „Nu există niciun motiv obiectiv pentru a bloca clusterul 1”, a adăugat purtătorul de cuvânt într-un comentariu trimis prin e-mail către Politico.

Candidatura Ucrainei este blocată însă de Ungaria, al cărei prim-ministru, Viktor Orbán, a făcut din opoziția sa față de aderarea țării vecine la blocul comunitar un element-cheie al campaniei electorale pentru alegerile din primăvara anului viitor, când va încerca să-și asigure un nou mandat.

Posibile măsuri pentru îndepărtarea îngrijorărilor Kievului

Așadar, deși Republica Moldova ar putea avea parte de aprobarea tuturor celor 27 de țări membre pentru deschiderea primului cluster, este puțin probabil ca Ucraina să obțină același lucru.

Negocierile nu vor avansa dacă Republica Moldova va rămâne „cuplată” de Ucraina. Potrivit unui diplomat UE care urmărește îndeaproape procesul, sunt luate în considerare mai multe opțiuni pentru a demonstra Ucrainei că nu este lăsată în spate de UE, printre care acordarea accesului la programul Horizon Europe sau la programul de schimb de studenți Erasmus.

„Există multe lucruri pe care le putem face pentru a apropia Ucraina de Europa în alte moduri decât procedura formală de negociere”, a declarat diplomatul UE. „Important este să continuăm să mergem mai departe și să clarificăm faptul că opoziția Ungariei nu este considerată legitimă, iar adevărata miză este finalizarea procesului”, a subliniat el.

Circumstanțele s-ar putea schimba rapid

Diplomații și oficialii au subliniat, de asemenea, că circumstanțele s-ar putea schimba rapid, în special în lumina întâlnirii din Alaska dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.

Dacă liderii de stat ajung la un acord și stabilesc că aderarea Ucrainei la UE este o parte crucială a acestuia, Trump ar putea să-l convingă pe Orban să-și ridice opoziția.

Susținătorii menținerii celor două candidaturi umăr la umăr argumentează că Europa nu ar trebui să riște demoralizarea ucrainenilor, care sunt hotărâți să adere la UE, și că o strategie mai bună ar fi să-l preseze pe liderul de la Casa Albă să-l oblige pe premierul ungar să-și ridice blocada.

„Este un moment istoric și trebuie să privim această situație în ansamblul ei. Aderarea la UE este o parte crucială a oricărui acord de pace”, a afirmat un diplomat.

Potrivit IPN, președinta Maia Sandu admite că Republica Moldova ar putea să meargă „decuplată” de Ucraina în procesul de negocieri. „Procesul de aderare este un proces bazat pe merite. Asta scrie în toate actele și nu spune nimeni că două sau trei țări trebuie să meargă exact cu aceeași viteză”, a precizat șefa statului moldovean.