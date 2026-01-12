Pompierii se aflau la o intervenție de urgență în Blankenburg (Saxonia-Anhalt). Locuitorii acestui orășel (puțin sub 19.000 de locuitori) se cunosc și au grijă unii de alții. Oamenii de pe strada Michael-Steiner au observat că unui vecin i se făcuse rău în apartamentul său, motiv pentru care au alertat serviciile de urgență.

Când echipajele de salvare au sosit, mașina a oprit pe strada acoperită de zăpadă, iar paramedicii s-au grăbit spre casa pacientului. Un șofer de VW Caddy, care aștepta în spatele ambulanței, și-a pierdut, se pare, răbdarea.

„A depășit pe trotuar,” a spus Alex Beck, comandantul intervenției. Acolo, duba a lovit frontal un pompier voluntar. Bărbatul, care lucrează pentru serviciul de ambulanță, a căzut peste capotă și a suferit o accidentare la genunchi.

Șoferul VW a fugit imediat de la locul accidentului. Înainte de a pleca, l-a înjurat pe pompierul rănit și s-a enervat că el și ceilalți „idioți” blocau drumul. Un pompier a reușit să fotografieze duba și a transmis imaginile poliției. Agenții investighează acum incidentul ca fiind un caz de agresiune și de părăsire a locului accidentului.