Accident mortal la Prundu

O tânără de 18 ani și-a pierdut viața duminică după-amiazā, într-un accident rutier produs în apropiere de Prundu, județul Giurgiu. Conform informațiilor oferite de autorități, şoferița, o fată tot de 18 ani, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă şi ar fi ieşit cu mașina decapotabilă de pe șosea, izbindu-se de copaci.

Tragedia a avut loc în jurul orei 17:00.

„Din primele cercetări, a reieșit faptul că, o tânără, de 18 ani, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă și ar fi părăsit partea carosabilă. În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat decesul unei tinere, de 18 ani, care se afla în autoturism și rănirea tinerei care conducea autoturismul”, au transmis reprezentanții IPJ Giurgiu.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Stației Colibași și Detașamentului Giurgiu, cu o descarcerare, o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD, trei SAJ și poliția.

Din păcate, tânăra de 18 ani care era pasageră a fost găsită fără funcții vitale, iar șoferița, de aceași vârstă, a fost preluată de SAJ și transportată la spital. Rezultatul testării cu aparatul etilotest în cazul tinerei de la volan a indicat un rezultat negativ.

Erika a murit în mașina decapotabilă strivită de copaci, în Giurgiu

Erika era pasageră în autoturismul decapotabil condus de prietena ei Mălina, o tânără în vârstă de 18 ani.

Mașina scăpată de sub control de șoferiță a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de mai mulți copaci aflați pe marginea drumului. Impactul a fost fatal pentru Erika, în timp ce Mălina, fata aflată la volan, a fost rănită ușor și transportată la spital.

Potrivit Observatornews.ro, în ziua tragediei, Erika și Mălina, care obținuse permisul în urmă cu doar câteva săptămâni, se îndreptau spre localitatea Greaca, unde urmau să facă fotografii pentru finalul de an.

Poliția continuă cercetările, pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea tragediei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE