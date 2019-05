„Am ajuns în industria sexului pe când aveam 20 de ani și încercam să-mi găsesc un job pe care să-l pot face, fiind o persoană cu dizabilități” a declarat escorta, potrivit mirror.co.uk.

„Tot vedeam reclame pentru industria sexului și deși nu eram pregătită pentru asta, mă gândeam serios. Într-un final am devenit escortă și sunt foarte fericită că am așteptat până ce m-am simțit pe de-a-ntregul stăpână pe mine. Să fiu pregătită pentru asta însemna să am o mai mare experiență de viață, să-mi revin după agresiunea sexuală și să-mi accept handicapul” a mai spus Jade.

Canadianca le ține companie clienților cu dizabilități severe la restaurant, la cinema și de multe ori întâlnirea devine fierbinte. Ea îi taxează pe clienți cu 170 de lire pe oră și ajunge să încaseze chiar și la 1.400 de lire pentru întâlnirile prelungite până a doua zi.

”Haide să ne îmbrăcăm elegant și să dansăm, să luam cina și să ne uităm la Netflix ori să ne facem comozi la mine în dormitor și să ne povestim secretele” își face ea reclamă pe site-ul pe care se promovează.

Ea consideră că serviciile pe care le oferă sunt esențiale într-o societate discriminatorie, care consideră persoanele cu dizabilități ca fiind membri inferiori. „Toți avem nevoie de afecțiune, mai ales cei care sunt predispuși la izolare” a mai spus escorta.

Un client cu o boală cerebrală gravă a mărturisit că nu mai avusese o prietenă iar ăsta era marele său regret în viață, arată sursa citată.

„M-am asigurat că îi acord toată atenția pe care o merită, cum ar fi să-l țin de mână în public și să-l sărut pasional la restaurant, ca și cum am fi avut o relație” a mai povestit Jade.

