Șase persoane cu vârste între 25 și 51 de ani au fost reținute, fiind acuzate de fraudarea mai multor clienți din întreaga țară.

Cum funcționa schema de înșelăciune

În vara anului 2024, o femeie din Craiova a semnalat că a plătit un avans de 10.000 de euro pentru o casă modulară. După încasarea banilor, constructorii au dispărut fără urmă, iar obligațiile contractuale au rămas neîndeplinite.

Cazul a deschis o anchetă extinsă, care a relevat alte patru plângeri similare din județele Bihor, Hunedoara, Ilfov și Constanța.

Modul de operare al grupului era simplu, dar eficient:

atrăgeau victimele cu oferte sub prețul pieței

convingeau clienții să plătească întreaga sumă în avans

solicitau ulterior bani suplimentari

abandonau șantierele fără explicații.

Percheziții și confiscări în Galați

Pe 5 iulie 2026, polițiștii din Craiova au făcut cinci percheziții domiciliare în comuna Munteni, județul Galați, pentru a strânge probe.

Au fost ridicate zeci de contracte de prestări servicii, contracte de amanet și alte documente relevante. De asemenea, au fost confiscate sume de bani în valoare de 102.284 de lei și 4.400 de euro.

Cele șase persoane suspecte au fost conduse la audieri în Craiova, unde au fost reținute pentru 24 de ore.

„Astăzi, 6 iulie, persoanele reținute vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de luare a unei măsuri preventive”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Dolj într-un comunicat oficial.

Reacția Poliției

Poliția a explicat schema infracțională într-un mod clar și detaliat: „Polițiștii Secției 1 Poliție Craiova, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, au documentat activitatea infracțională a 6 persoane cu vârste între 25 și 51 de ani, toate din județul Galați, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

În fapt, la data de 9 iulie 2024, o femeie, de 52 ani, din municipiul Craiova, ar fi contractat construcția unei case modulare, pentru care ar fi remis un avans de 10.000 de euro, însă constructorii nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale și nici nu au mai putut fi contactați”, se arată în comunicatul IPJ Dolj.

Investigațiile continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale a grupului din Galați, iar autoritățile avertizează populația să fie precaută în fața ofertelor aparent atractive de pe piață.

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