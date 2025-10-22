Potrivit polițiștilor, aceasta, împreună cu un bărbat aflat în închisoare, ar fi înșelat mai multe persoane în vârstă, obținând sume de bani în valoare totală de aproximativ 170.000 de lei.

Ultimele două fapte ar fi fost comise la jumătatea lunii octombrie. Pe 13 și 18 octombrie, două pensionare din Galați, în vârstă de 83 și 88 de ani, au fost sunate de un bărbat care s-a prezentat drept medic și le-a spus că rude apropiate au fost implicate în accidente rutiere și au nevoie urgentă de bani pentru operații.

După convorbiri, femeia de 51 de ani s-a prezentat la locuințele victimelor, pretinzând că este reprezentant medical, și a ridicat de la acestea 12.000 de lei, respectiv 10.000 de euro și 1.000 de lei.

„Din cercetări a rezultat că femeia din Galați ar fi fost cea care colecta sumele, în timp ce bărbatul, un deținut de 43 de ani din Penitenciarul Botoșani, contacta victimele telefonic și se prezenta ca medic”, a transmis IPJ Galați.

În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că aceeași femeie ar mai fi comis alte două înșelăciuni, în lunile martie și mai 2025, prin același mod de operare. Victimele, tot persoane vârstnice din Galați, ar fi fost prejudiciate cu aproximativ 110.000 de lei.

Perchezițiile efectuate la domiciliul femeii au dus la descoperirea unor haine purtate în timpul comiterii faptelor, mai multe telefoane mobile și sume de bani – 8.885 de euro și 5.370 de lei.

Suspecta a fost reținută pe bază de ordonanță, urmând ca procurorii să stabilească ce măsură preventivă va fi dispusă. Atât femeia, cât și bărbatul aflat în penitenciar sunt cercetați pentru înșelăciune.

Poliția a precizat că prejudiciul total a fost recuperat doar în proporție de aproximativ 30%.

