În timp ce inițiativa naște dezbateri în regiunea Mării Baltice, România adoptă o poziție de neangajare, reiterând încrederea în umbrela nucleară americană.

Viziunea Franței și reacția Estoniei

Deși a subliniat că „umbrela nucleară a NATO nu a dispărut”, premierul eston s-a arătat deschis, în cadrul unei ședințe a Consiliului Național de Apărare, față de o potențială colaborare suplimentară.

„Umbrela nucleară a NATO există aici, nu a dispărut. Există o dezbatere cu privire la posibilitatea extinderii capacităţilor nucleare franceze în Europa, iar dacă se va ivi o oportunitate în acest sens şi vom putea contribui în vreun fel la aceasta, cu siguranţă o vom face”, a declarat Kristen Michal.

Declarațiile vin la o săptămână după ce Emmanuel Macron a avansat conceptul unei „descurajări avansate”. Acest plan ar implica o cooperare militară mai strânsă între Franța și alte șapte state europene, inclusiv Germania și Polonia.

În prezent, Franța dispune de un arsenal estimat la 290 de ogive nucleare, staționate în principal pe cele patru submarine cu propulsie nucleară ale țării.

Deschiderea Estoniei confirmă o strategie mai amplă de securitate. În cursul verii trecute, ministrul eston al Apărării, Hannu Pevkur, a afirmat că Tallinnul este dispus să găzduiască avioane aliate cu capacitate nucleară, făcând referire atunci la intenția Marii Britanii de a staționa aeronave F-35A în regiune.

Reacții împărțite pe Flancul Estic al NATO

Propunerea liderului de la Élysée a generat perspective diferite printre aliații din estul Europei.

Letonia, prin șefa guvernului de la Riga, Evika Silina, s-a declarat favorabilă extinderii descurajării nucleare propuse de Franța.

În Lituania, autoritățile de la Vilnius rămân conservatoare, exprimând o încredere mai mare în protecția standard oferită de umbrela NATO.

La rândul său, România menține o abordare rezervată. Ministrul apărării, Radu Miruță, a precizat că discuțiile despre o posibilă colaborare cu Franța se află într-o fază „foarte incipientă”.

În același registru, președintele Nicușor Dan a afirmat că România este deja acoperită de umbrela nucleară a Statelor Unite.

