După introducerea Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), care a schimbat modul de control la frontierele Uniunii Europene, cetățenii Serbiei se pregătesc pentru o nouă modificare majoră: introducerea ETIAS, autorizația electronică de călătorie pentru cetățenii statelor care nu au nevoie de viză pentru spațiul Schengen.

Fără ETIAS nu mai intri în UE. Reguli pentru călătoria cu mașina, trenul sau autocarul

Deși ca termen orientativ este menționat sfârșitul anului 2026, data exactă de intrare în vigoare a noului sistem nu a fost confirmată oficial, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier. Cert este însă că o autorizație ETIAS valabilă va fi obligatorie indiferent de modul de deplasare în Europa.

Dacă deplasarea se face cu autocarul către una dintre cele 30 de țări europene care vor solicita ETIAS, autorizația va fi verificată de autoritățile de frontieră la sosirea la graniță. Fără ETIAS, intrarea va fi refuzată, avertizează Uniunea Europeană.

Companiile de transport nu vor avea obligația imediată de a verifica existența ETIAS înainte de îmbarcare, deoarece transportatorii vor avea la dispoziție o perioadă de tranziție de trei ani de la introducerea sistemului pentru a se conforma noilor reguli.

De exemplu, un cetățean sârb călătorește cu autocarul din Belgrad la Zagreb, în Croația. În calitate de cetățean al unei țări fără obligație de viză, va avea nevoie de ETIAS, condiția fiind ca pașaportul său să respecte cerințele de călătorie. Chiar dacă firma de transport nu îi verifică documentele înainte de plecare, poliția de frontieră croată va face acest lucru la intrarea în țară.

În cazul călătoriilor cu trenul, controlul va avea loc la frontieră. Operatorii feroviari nu vor fi obligați să verifice existența unei autorizații ETIAS valabile. O excepție o reprezintă trenurile care pleacă din Regatul Unit, unde autoritățile de frontieră vor verifica ETIAS înainte de îmbarcare.

Pentru cei care călătoresc cu mașina, autorizația ETIAS va fi verificată de poliția de frontieră la punctul de trecere. Fiecare persoană din vehicul, inclusiv copiii, trebuie să dețină propria autorizație ETIAS.

Temeri legate de ETIAS, dar și o posibilă soluție

Deși implementarea ETIAS este încă așteptată, mulți călători privesc cu îngrijorare această schimbare, mai ales după experiențele dificile generate de sistemul EES.

Pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Serbia, introducerea EES a dus la întârzieri semnificative, cozi kilometrice și controale sporite.

Potrivit presei din Bosnia, Uniunea Europeană pregătește o nouă soluție digitală care ar putea facilita traversarea frontierelor Schengen.

Ce este aplicația digitală de călătorie a UE

Noua aplicație, denumită EU Digital Travel Application, va funcționa ca un „pașaport digital”, permițând stocarea în format electronic a datelor biometrice.

Conform Comisiei Europene, serviciul va fi disponibil și cetățenilor statelor terțe care îndeplinesc condițiile necesare, principalul fiind deținerea unui pașaport biometric valid.

„Pașaportul digital” va conține aceleași date ca documentul fizic și ar urma să devină funcțional din 2030, după ce EES și ETIAS vor fi complet implementate. Documentul digital va putea fi solicitat la eliberarea unui nou pașaport sau act de identitate, fără costuri suplimentare, iar ulterior va putea fi creat direct prin aplicație, pe baza documentului fizic existent. Utilizarea acestuia va fi opțională.

Directorul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din Serbia (JUTA), Aleksandar Seničić, a declarat pentru „Blic” că, deși s-a discutat anterior despre pașapoartele digitale, în prezent nu există informații clare. „Nu s-a mai vorbit recent despre acest subiect. A fost o perioadă în care era actual, dar avem nevoie de un regulament care să stabilească exact forma și condițiile acestui document”, a spus Seničić.

Diferențele dintre EES și ETIAS

ETIAS nu este același lucru cu EES, deși cele două sisteme sunt adesea confundate.

EES (Sistemul de Intrare/Ieșire) este un sistem de control la frontieră, utilizat în momentul traversării graniței externe a UE.

(Sistemul de Intrare/Ieșire) este un sistem de control la frontieră, utilizat în momentul traversării graniței externe a UE. ETIAS este o autorizație de călătorie obținută înainte de plecare și se aplică exclusiv cetățenilor statelor care nu au nevoie de viză.

EES este gratuit, în timp ce ETIAS va costa 20 de euro. Autorizația va fi valabilă până la trei ani sau până la expirarea pașaportului, dacă acesta expiră mai devreme.

ETIAS nu este o viză, ci o verificare suplimentară de securitate, similară sistemelor ESTA (SUA) sau eTA (Canada). Călătoria fără viză rămâne posibilă pentru maximum 90 de zile. Astfel, chiar și după introducerea ETIAS, intrarea în UE se va face prin sistemul EES, conform noilor reguli.

Detalii suplimentare pentru călători sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene.

