Rachete ghidate pentru distrugerea dronelor ar putea fi adăugate pe avionul de luptă Eurofighter Typhoon

Eurofighter Typhoon ar putea adăuga în curând rachete ghidate cu laser APKWS la arsenalul său. Această veste vine într-un moment oportun, având în vedere că recent avioane NATO au doborât drone rusești care au intrat în spațiul aerian polonez.

În țara noastră, două avioane Eurofighter au fost ridicate de către NATO în luna august după un atac major al Rusiei în Ucraina, aproape de granița cu România. BAE Systems, producătorul APKWS și partenerul britanic în consorțiul Eurofighter, a confirmat că sunt în desfășurare studii de fezabilitate pentru integrarea APKWS pe Typhoon.

BAE Systems și Eurofighter încearcă să înțeleagă nivelul de risc și maturitate de integrare pe care clienții Typhoon îl doresc pentru adaptarea avionului la rolul C-UAS. Acest lucru trebuie prioritizat în raport cu alte activități solicitate de națiunile partenere.

Printre aceste activități se numără și implementarea unui nou radar AESA mult mai capabil pe Typhoon. Un radar AESA combinat cu APKWS ar fi deosebit de util pentru contracararea dronelor și rachetelor de croazieră. AESA poate detecta și urmări ținte la distanțe mult mai mari, mai rapid și cu o precizie mai mare, inclusiv amenințări mai mici cu semnături radar limitate.

Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh
Recomandări
Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh

Ce avantaje ar putea avea rachetele ghidate cu laser pentru avionul de luptă

Racheta APKWS reprezintă o dezvoltare revoluționară, fiind formată din trei componente principale: o secțiune de ghidaj laser, un motor standard de 70 mm și un cap de luptă, care poate varia în funcție de misiune. Versiunea pentru rolul air-to-air C-UAS, cunoscută în Forțele Aeriene SUA sub numele AGR-20F și FALCO (Fixed Wing, Air Launched, Counter-Unmanned Aircraft Systems Ordnance), este echipată cu un cap de luptă cu fuziune de proximitate și algoritmi specializați de ghidare.

Racheta oferă avantaje semnificative în comparație cu rachetele clasice: performanțele sale o fac ideală pentru a doborî ținte stabile, care nu efectuează manevre reactive rapide, precum dronele și rachetele de croazieră subsonice.

Dimensiunile reduse și lansatoarele cu 7 rachete permit o densitate crescută a muniției, ocupând un singur pilon de armament, pe când rachetele clasice ocupă câte un pilon pentru fiecare unitate.

Cât ar putea costa instalarea rachetelor pentru distrugerea dronelor

Costurile sunt un factor esențial: rachetele AIM-120 AMRAAM costă în jur de 1 milion de dolari fiecare, iar cele AIM-9X Sidewinder circa 450.000 de dolari, în timp ce racheta APKWS are o secțiune de ghidaj între 15.000 și 20.000 dolari, cu costuri adăugate minime pentru motor și capul de luptă.

Forțele Aeriene ale SUA au început să studieze utilizarea APKWS ca armament aer-aer împotriva dronelor încă din 2019, testând sistemul pe un F-16C. Primul raport despre folosirea în condiții reale a aparținut anului trecut, când F-16-urile au fost angajate să doboare drone lansate de militanți susținuți de Iran în Orientul Mijlociu.

Eurofighter Typhoon este unul dintre cele mai avansate avioane de luptă din Europa

Eurofighter Typhoon este un avion de luptă supersonic, dezvoltat de un consorțiu european format din mai multe companii aeronautice din Germania, Italia, Spania și Marea Britanie. Este conceput pentru a excela într-o gamă largă de misiuni, inclusiv luptă aeriană, atacuri la sol și recunoaștere. Eurofighter Typhoon face parte dintre zece cele mai bune avioane de luptă din lume.

Este echipat cu două motoare Eurojet EJ200, care oferă o împingere de până la 90 kN cu postcombustie, permițând atingeri de viteze supersonice până la circa Mach 1.5. Dispune de un tun rotativ de 27 mm cu 150 de cartușe pentru atacuri precise. Are 13 puncte de atașare a armamentului, inclusiv pentru rachete aer-aer, aer-sol și anti-navă, cu o capacitate totală utilă de peste 9.000 kg.

Eurofighter este unul dintre cele mai avansate avioane de luptă din Europa, folosit de forțele aeriene ale mai multor state membre NATO și aliați. În România, Eurofighter Typhoon a fost introdus în dotarea Forțelor Aeriene, contribuind semnificativ la capacitatea de apărare aeriană a țării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri – Filme și seriale: Ariana Grande și Robert De Niro, într-o nouă comedie | Margot Robbie revine pe marile ecrane
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit când au auzit. Ce răsturnare de situație!
Viva.ro
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit când au auzit. Ce răsturnare de situație!
Jurnalista Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină”
Unica.ro
Jurnalista Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină”
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
Elle.ro
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
gsp
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
GSP.RO
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Avantaje.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Cum circulă cele două trenuri cu orare modificate din cauza lucrărilor feroviare pe Magistrala 400
Știri România 18 sept.
Cum circulă cele două trenuri cu orare modificate din cauza lucrărilor feroviare pe Magistrala 400
De ce a lipsit Ilie Bolojan de la ședința cu primarii convocată chiar de el
Știri România 18 sept.
De ce a lipsit Ilie Bolojan de la ședința cu primarii convocată chiar de el
Parteneri
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două săptămâni
Adevarul.ro
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două săptămâni
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele
Fanatik.ro
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Reacția Alinei Sorescu despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. „El mă urmărește pe mine”
Stiri Mondene 18 sept.
Reacția Alinei Sorescu despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. „El mă urmărește pe mine”
Afecțiunea pe care Andreea Marin a ținut-o ascunsă. A căzut pe stradă: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Stiri Mondene 18 sept.
Afecțiunea pe care Andreea Marin a ținut-o ascunsă. A căzut pe stradă: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Parteneri
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Elle.ro
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu și de ce s-au despărțit
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu și de ce s-au despărțit
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
GSP.ro
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
Hamilton dezvăluie de ce și-a vândut colecția de automobile: „Dacă îmi voi mai cumpăra o mașină, aceasta va fi!”
GSP.ro
Hamilton dezvăluie de ce și-a vândut colecția de automobile: „Dacă îmi voi mai cumpăra o mașină, aceasta va fi!”
Parteneri
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia
Mediafax.ro
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Emmanuel și Brigitte Macron vor să demonstreze în instanță că Prima Doamnă este femeie. Cine este influencerita care bagă “mâna ca foc” că soția președintelui Franței s-a născut bărbat
KanalD.ro
Emmanuel și Brigitte Macron vor să demonstreze în instanță că Prima Doamnă este femeie. Cine este influencerita care bagă “mâna ca foc” că soția președintelui Franței s-a născut bărbat

Politic

Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Politică 18 sept.
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Parteneri
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Spotmedia.ro
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Prezentatoarea celebră care a renunțat la televiziune după 19 ani de carieră. Plecarea sa i-a lăsat „mască” pe toți. „A demisionat dintr-o dată”
Fanatik.ro
Prezentatoarea celebră care a renunțat la televiziune după 19 ani de carieră. Plecarea sa i-a lăsat „mască” pe toți. „A demisionat dintr-o dată”
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult