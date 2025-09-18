Eurofighter Typhoon ar putea adăuga în curând rachete ghidate cu laser APKWS la arsenalul său. Această veste vine într-un moment oportun, având în vedere că recent avioane NATO au doborât drone rusești care au intrat în spațiul aerian polonez.

În țara noastră, două avioane Eurofighter au fost ridicate de către NATO în luna august după un atac major al Rusiei în Ucraina, aproape de granița cu România. BAE Systems, producătorul APKWS și partenerul britanic în consorțiul Eurofighter, a confirmat că sunt în desfășurare studii de fezabilitate pentru integrarea APKWS pe Typhoon.

BAE Systems și Eurofighter încearcă să înțeleagă nivelul de risc și maturitate de integrare pe care clienții Typhoon îl doresc pentru adaptarea avionului la rolul C-UAS. Acest lucru trebuie prioritizat în raport cu alte activități solicitate de națiunile partenere.

Printre aceste activități se numără și implementarea unui nou radar AESA mult mai capabil pe Typhoon. Un radar AESA combinat cu APKWS ar fi deosebit de util pentru contracararea dronelor și rachetelor de croazieră. AESA poate detecta și urmări ținte la distanțe mult mai mari, mai rapid și cu o precizie mai mare, inclusiv amenințări mai mici cu semnături radar limitate.

Racheta APKWS reprezintă o dezvoltare revoluționară, fiind formată din trei componente principale: o secțiune de ghidaj laser, un motor standard de 70 mm și un cap de luptă, care poate varia în funcție de misiune. Versiunea pentru rolul air-to-air C-UAS, cunoscută în Forțele Aeriene SUA sub numele AGR-20F și FALCO (Fixed Wing, Air Launched, Counter-Unmanned Aircraft Systems Ordnance), este echipată cu un cap de luptă cu fuziune de proximitate și algoritmi specializați de ghidare.

Racheta oferă avantaje semnificative în comparație cu rachetele clasice: performanțele sale o fac ideală pentru a doborî ținte stabile, care nu efectuează manevre reactive rapide, precum dronele și rachetele de croazieră subsonice.

Dimensiunile reduse și lansatoarele cu 7 rachete permit o densitate crescută a muniției, ocupând un singur pilon de armament, pe când rachetele clasice ocupă câte un pilon pentru fiecare unitate.

Cât ar putea costa instalarea rachetelor pentru distrugerea dronelor

Costurile sunt un factor esențial: rachetele AIM-120 AMRAAM costă în jur de 1 milion de dolari fiecare, iar cele AIM-9X Sidewinder circa 450.000 de dolari, în timp ce racheta APKWS are o secțiune de ghidaj între 15.000 și 20.000 dolari, cu costuri adăugate minime pentru motor și capul de luptă.

Forțele Aeriene ale SUA au început să studieze utilizarea APKWS ca armament aer-aer împotriva dronelor încă din 2019, testând sistemul pe un F-16C. Primul raport despre folosirea în condiții reale a aparținut anului trecut, când F-16-urile au fost angajate să doboare drone lansate de militanți susținuți de Iran în Orientul Mijlociu.

Eurofighter Typhoon este unul dintre cele mai avansate avioane de luptă din Europa

Eurofighter Typhoon este un avion de luptă supersonic, dezvoltat de un consorțiu european format din mai multe companii aeronautice din Germania, Italia, Spania și Marea Britanie. Este conceput pentru a excela într-o gamă largă de misiuni, inclusiv luptă aeriană, atacuri la sol și recunoaștere. Eurofighter Typhoon face parte dintre zece cele mai bune avioane de luptă din lume.

Este echipat cu două motoare Eurojet EJ200, care oferă o împingere de până la 90 kN cu postcombustie, permițând atingeri de viteze supersonice până la circa Mach 1.5. Dispune de un tun rotativ de 27 mm cu 150 de cartușe pentru atacuri precise. Are 13 puncte de atașare a armamentului, inclusiv pentru rachete aer-aer, aer-sol și anti-navă, cu o capacitate totală utilă de peste 9.000 kg.

Eurofighter este unul dintre cele mai avansate avioane de luptă din Europa, folosit de forțele aeriene ale mai multor state membre NATO și aliați. În România, Eurofighter Typhoon a fost introdus în dotarea Forțelor Aeriene, contribuind semnificativ la capacitatea de apărare aeriană a țării.