Euronews a relatat, marţi, vizita premierului japonez Shinzo Abe în România, într-un material cu titlul “E cineva acolo? Shinzo Abe şi-a ales cel mai prost moment să viziteze România”.

Euronews scrie că premierul nipon a călătorit 8.700 de kilometri pentru o vizită istorică în România, pentru a descoperi că omologul său nu a fost prezent să îl întâmpine.

Shinzo Abe a devenit primul şef de Guvern japonez care a efectuat o vizită oficială în România, însă momentul ales pentru vizita sa a fost unul nefericit: vizita a venit după ce premierul Mihai Tudose a demisionat din funcţie, luni seară, după ce a pierdut sprijinul partidului său.

Demisia premierului a încurcat programul lui Abe, care a vizitat România ca parte a unui tur pe care îl face în ţările din estul Europei. În loc să se întâlnească cu Tudose, Abe a cunoscut cultura română. Împreună cu soţia sa, a vizitat Muzeul Satului, relatează Euronews.

Apoi, „pentru a evita un moment jenant pentru Abe, întâlnirea programată cu preşedintele Klaus Iohannis pentru miercuri a avut loc cu 24 de ore mai devreme”, mai scrie Euronews.

Honoured to welcome Prime Minister @AbeShinzo to ??. Romania and Japan share common values & interests and we wish to strengthen our relations by launching a Strategic Partnership in the near future. pic.twitter.com/EEvqpXxAGn

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) January 16, 2018