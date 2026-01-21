Decizia vine după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea unor noi tarife vamale asupra mai multor state europene care resping solicitarea sa ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei.

Acordul fusese negociat anul trecut, în urma mai multor săptămâni de tensiuni comerciale generate de politica tarifară dură adoptată de Trump după revenirea sa la putere. Deși exista un acord politic, acesta trebuia încă aprobat formal de Parlamentul European.

Eurodeputații responsabili de dosar s-au reunit miercuri după-amiază și au hotărât să oprească procedura, amânând votul programat pentru săptămâna viitoare în cadrul Comisiei pentru comerț internațional.

Situația s-a tensionat suplimentar după ce Donald Trump a anunțat pe rețelele de socializare că intenționează să introducă, din februarie, un tarif de 10% pentru importurile din Danemarca, Suedia, Norvegia, Franța, Germania, Olanda, Finlanda și Regatul Unit, până când „se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”.

În lipsa unui acord, taxa ar urma să crească la 25% până în luna iunie.

Președintele Comisiei pentru comerț a Parlamentului European, eurodeputatul german Bernd Lange (S&D), a declarat că Trump „nu pare să-și fi schimbat poziția” nici după discursul susținut la Davos.

„Vom prelungi procedura până când va exista claritate în privința Groenlandei”, a spus acesta.

Europarlamentarii consideră aceste amenințări drept o încălcare a acordului UE-SUA, care prevedea deja tarife americane de 15% pentru bunurile europene, în timp ce Uniunea se angaja să reducă la zero taxele vamale pentru importurile industriale din SUA.

La rândul său, eurodeputata croată Željana Zovko (PPE), raportor pe acest dosar, a declarat pentru Euronews că acordul rămâne suspendat până când Statele Unite vor da dovadă de disponibilitate pentru reluarea unei relații serioase și vor înceta amenințările tarifare.

În zilele următoare, parlamentarii urmau să pregătească amendamente la acord, mulți dintre ei considerând deja că documentul favorizează în mod disproporționat SUA.

De altfel, încă de sâmbătă, liderii principalelor grupuri politice din Parlament — PPE, S&D și Renew — ceruseră suspendarea acordului.

Liderii Uniunii Europene se vor reuni joi seară pentru a stabili răspunsul blocului comunitar la amenințările lui Trump, considerate de mulți oficiali europeni drept o formă de șantaj.

În ultimele zile, mai multe state membre, inclusiv Franța și Germania, au invocat posibilitatea folosirii instrumentului anticoercitiv al UE, supranumit „bazooka comercială”. Parlamentul European urmează să dezbată acest subiect luni.

Potrivit unei surse apropiate discuțiilor, citată de Euronews, europarlamentarii prezenți la reuniunea de miercuri nu au ajuns la un consens clar, deși Bernd Lange și-a exprimat încrederea că un acord va fi posibil până săptămâna viitoare.

