Donald Trump se plânge că este „vânat” de New York Times

Mai mult, Trump cere ca „sondajele false” să fie considerate „acte criminale”.

„Sondajul Times Siena, care a fost întotdeauna extrem de negativ față de mine (…) va fi adăugat la plângerea mea împotriva eșecurilor de la New York Times”, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social, adăugând: „Vor trebui să răspundă pentru toate minciunile și manipulările lor de stânga radicală”.

Donald Trump a depus o plângere pentru calomnie în valoare de 15 miliarde de dolari împotriva New York Times, vizând cotidianul, trei dintre jurnaliștii săi și o editură.

Războiul lui Donald Trump cu presa care îl critică

Donald Trump a intentat un proces de 5 miliarde de dolari împotriva BBC pentru editarea discursului său din 6 ianuarie 2021 într-un documentar Panorama, potrivit BBC. Acuzațiile includ defăimare și încălcarea unei legi privind practicile comerciale.

În iulie 2025, Trump a dat în judecată Wall Street Journal, solicitând despăgubiri de cel puțin 10 miliarde de dolari. Acțiunea în justiție a fost depusă la tribunalul federal din Miami și a vizat un articol al publicației care susținea că numele lui Trump apărea pe o felicitare de ziua de naștere din 2003 pentru Jeffrey Epstein.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE