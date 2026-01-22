Marile puteri nu mai negociază

Friedrich Merz i-a îndemnat pe europeni să se pregătească pentru „o nouă eră a politicii marilor puteri”. Această era a început, a afirmat el în cuvântarea rostită la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„Noua lume a marilor puteri se întemeiază pe putere, forță și – dacă este necesar – chiar pe violență („force”). Nu este un loc primitor”, a spus liderul german.

„Marile puteri nu mai negociază din reflex, ci își afirmă pozițiile prin forță”: Aceasta este cea mai gravă observație. Sugerează o trecere de la o abordare bazată pe dialog, negocieri și căutarea de soluții de compromis la una în care puterea (militară, economică, politică) devine principalul instrument de influență.

Invazia Rusiei în Ucraina este exemplul cel mai flagrant al afirmării pozițiilor prin forță militară directă. Acesta este, fără îndoială, catalizatorul principal. Invazia Rusiei a spulberat iluzia unei Europe post-Război Rece pașnice și a forțat Germania să-și reevalueze fundamental politica externă și de apărare („Zeitenwende”).

Totodată, sancțiunile economice, războaiele comerciale, utilizarea dependențelor economice ca armă (ex: energia) sunt alte forme de afirmare a forței.

Rusia, China și Statele Unite sunt piese ale unei arhitecturi globale

Rivalitatea strategică tot mai accentuată dintre Statele Unite și China, pe multiple planuri (economic, tehnologic, militar), contribuie, de asemenea, la această nouă realitate.

Merz a subliniat joi, la Davos, că agresiunea rusă împotriva Ucrainei a deschis o nouă eră, care însă depășește cu mult acest război. Astfel, s-a încheiat iluzia că războiul de agresiune la scară largă în Europa este un lucru al trecutului. Invazia a demonstrat că principiile fundamentale ale dreptului internațional (suveranitatea, integritatea teritorială) pot fi încălcate brutal de o mare putere.

De asemenea, s-a spulberat și convingerea că interdependența economică profundă (în special cu Rusia, prin gaz și petrol) ar fi o garanție a păcii. Dimpotrivă, dependența a fost folosită ca armă.

Apel la acțiune pentru Europa

Cancelarul german a recunoscut în discursul său că Rusia, China și Statele Unite sunt piese ale unei arhitecturi globale aflate în plină reașezare, iar Europa nu își mai poate permite luxul ezitării. El subliniază că ordinea globală nu este stabilă, ci într-un proces dinamic de transformare.

Vechiul echilibru de putere se destramă, iar un nou echilibru nu s-a format încă. Această perioadă de tranziție este caracterizată de incertitudine, volatilitate și riscuri crescute.

El lansează un apel la acțiune, o chemare directă și urgentă către Europa (în special Uniunea Europeană) de a deveni un actor geopolitic mai decisiv, unit și proactiv.

Declarația pledează puternic pentru o autonomie strategică europeană sporită – capacitatea Europei de a acționa independent și de a-și afirma propriile interese pe scena globală, în special în domeniile apărării și politicii externe.

Apelul său este, în esență, o pledoarie pentru menținerea și consolidarea unei ordini internaționale bazate pe reguli, drept internațional, multilateralism și respect reciproc, în contrast cu o ordine dominată de „legea junglei”. Subliniază rolul crucial al Europei ca actor unit și puternic, capabil să influențeze direcția globală, nu doar să fie un spectator sau o victimă a jocurilor de putere.

Zelenski anunță discuții directe cu Rusia

Preşedintele american Donald Trump a criticat Spania la Forumul Economic Mondial de la Davos, acuzând-o că este „profitoare” pentru refuzul de a mări cheltuielile de apărare la 5% din PIB, cerinţă adresată statelor membre NATO. Trump a afirmat că Spania este singurul aliat NATO care nu a acceptat această condiţie, conform publicației spaniole The Onlive Press.

Volodimir Zelenski anunță, în premieră, discuții directe cu Rusia. Întâlnirea va avea loc în Emiratele Arabe Unite(EAU). O întâlnire trilaterală între oficiali americani, ucraineni și ruși va avea loc în EAU începând de vineri, 23 ianuarie 2026, a anunțat Volodimir Zelenski, la Davos, un semn că se accelerează discuțiile de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează CNN.





