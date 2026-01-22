Traian Băsescu, despre Comitetul pentru Pace al lui Donald Trump: „Vrea să-şi facă o jucărie proprie”

Băsescu a explicat că, deși proiectul consiliului a fost validat de Organizația Națiunilor Unite, inițiativa pare să servească mai degrabă scopurilor personale ale președintelui american.

„Nu știu exact dacă înțelege ce vrea să facă în viitor cu această jucărie, pentru că nu e o jucărie temporară, când ceri un miliard, la fiecare participant. E vorba de o structură care va avea în spate bani mulți. Deci, este evident că Trump vrea să o permanentizeze, dar cred că are o socoteală greșită”, a declarat fostul președinte al României.

Acesta a mai adăugat că este sceptic în privința schimbărilor anunțate de Trump pe scena internațională: „Toată lumea vorbește de schimbarea ordinii mondiale. Mie mi-e foarte greu să depistez aceste elemente formidabile de schimbare a ordinii mondiale. SUA sunt în momentul de față cel care face jocurile globale, ce ordine să mai schimbi?”.

În ceea ce privește poziția României față de acest proiect, Băsescu a salutat decizia țării de a aștepta și de a adopta o poziție coordonată cu statele membre ale Uniunii Europene: „Mă bucur că România a așteptat și va avea o poziție concertată cu statele UE, pentru că aici trăim, nu trăim nici cu Trump, nici cu știu eu ce invitat, din fie el și din Qatar sau Arabia Saudită. Noi trăim aici în Europa, într-o Uniune care vrem să fie soluția pentru viața noastră și a generațiilor viitoare”.

Fostul președinte a apreciat, de asemenea, prudența liderilor europeni față de acest proiect, pe care l-a catalogat drept „o șușă de magnat, care se joacă cu miliardele”.

„Ce face Trump este o șușă de magnat, nici nu spune ce vrea să facă cu banii, dar să i le dea cineva, că ne anunță el”, a adăugat Traian Băsescu, conform News.ro. El a încheiat subliniind că deciziile liderilor europeni trebuie să țină cont de interesele Uniunii Europene și ale cetățenilor săi, și nu de ambițiile politice ale altor lideri mondiali.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE