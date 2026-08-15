Mesajele distribuite online susțin, printre altele, că frontiera Ceutei va fi „deschisă” pe 15 august, zi de sărbătoare în Spania.

Autoritățile vor să evite repetarea scenelor din 30-31 iulie

Atât autoritățile spaniole, cât și cele marocane vor să evite cu orice preț repetarea scenelor din 30 și 31 iulie.

În urmă cu circa două săptămâni, peste 70.000 de migranți au ajuns în Ceuta, iar peste 80 de persoane au murit încercând să treacă frontiera, majoritatea prin înec.

Pe străzile din Ceuta poate fi observată o prezență neobișnuit de mare a poliției. Potrivit ministrului spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, efectivele Poliției Naționale au fost suplimentate până la aproape 900 de agenți – cu aproape 300 mai mulți decât pe 30 iulie.

Militari chemați înapoi din concediu

Pe lângă forțele locale de poliție, în Ceuta sunt mobilizați și peste 700 de membri ai Gărzii Civile. Militari au fost chemați înapoi din concediu.

Măsuri de securitate vizibile sunt luate și de cealaltă parte a frontierei. Orașul marocan Fnideq s-a transformat într-o zonă de securitate.

Sute de membri ai forțelor de securitate sunt mobilizați, iar la operațiuni au fost trimise și trupe militare. Marocul a consolidat gardurile din plasă metalică și sârmă ghimpată.

În apropierea țărmului patrulează ambarcațiuni, iar la frontieră au fost aduse vehicule dotate cu tunuri de apă. De asemenea, pe șoselele și în zonele de acces către Fnideq sunt efectuate periodic controale ale persoanelor.

În Ceuta, la mai bine de două săptămâni de la începutul crizei migrației, încă se află mii de oameni, printre care numeroși copii și adolescenți, dar și persoane provenite din zone de conflict, aflate în căutarea azilului politic.

Cifrele autorităților sunt în continuare foarte diferite. În timp ce guvernul spaniol estimează că este vorba despre aproximativ 5.000 de persoane, președintele regional al Ceutei vorbește despre până la 12.000.

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