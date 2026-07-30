Dimineața, care începuse într-o relativă acalmie, cu doar câteva zeci de tentative de trecere, a fost copleșită de valul masiv de la prânz. Sute și mii de tineri marocani au ajuns la mal uzi, sărbătorind intrarea pe teritoriul european cu strigăte de bucurie și îmbrățișări, ca după o victorie sportivă.

Alții, având copii mici în brațe sau purtând răni sângerânde pe picioare din cauza stâncilor ascuțite, s-au îndreptat desculți spre interiorul orașului în căutarea unui adăpost.

Echipajele Gărzii Civile și serviciile de urgență spaniolă au fost complet depășite de numărul uriaș al sosirilor, reușind doar să acorde primul ajutor celor răniți.

Din păcate, traversarea s-a transformat pentru mulți într-o tragedie: cel puțin nouă persoane au murit încercând să ajungă pe pământ spaniol în timpul ultimului val, iar organizațiile umanitare estimează că numărul celor înecați de la începutul anului depășește 30 de persoane.

De la extaz la disperarea din Centrul de Primire

În primele momente de la sosire, entuziasmul migranților a fost debordant. Câțiva dintre cei mai norocoși au traversat în grabă drumul paralel cu marea, strigând „Trăiască Spania!” și aruncându-și încălțămintea în aer. Pe asfaltul de la graniță, unii tineri au îngenuncheat pentru a săruta pământul spaniol.

Bucuria s-a estompat însă rapid odată ce migranții au ajuns la Centrul de Detenție Temporară pentru Imigranți (CETI). Unitatea de primire este supraaglomerată de zile întregi, având porțile închise din lipsă de spațiu.

Sute de persoane rătăcesc în jurul complexului în condiții igienice precare, fără acces facil la hrană sau asistență medicală, având la dispoziție un singur robinet cu apă.

„Fețele lor nu mai sunt la fel când ajung la centrul de primire. Domină oboseala, incertitudinea și disperarea. Îi întreabă pe trecători la ce folosește brățara primită sau când vor primi ceva de mâncare”, descriu martorii situația de la fața locului.

Armata mobilizată și acord de repatriere rapidă între Madrid și Rabat

Amploarea fenomenului amintește de criza severă din anul 2021, când aproximativ 5.000 de persoane au trecut granița într-o singură zi.

În fața noului val, președintele orașului autonom Ceuta, Juan Jesús Vivas, a solicitat public Executivului central declararea stării de urgență națională și preluarea unei comenzi unice. Deși Guvernul de la Madrid a respins solicitarea oficială, invocând lipsa unui cadru legal pentru crizele migratorii, reacția autorităților a fost fermă.

Joi după-amiază, Guvernul spaniol a luat decizia de a mobiliza unitățile armatei desfășurate deja în Ceuta pentru a sprijini efectivele Gărzii Civile pe teren.

De asemenea, prim-ministrul Pedro Sánchez și ministrul de interne, Fernando Grande-Marlaska, au anunțat o vizită de urgență în orașul autonom pentru vineri.

În paralel pe plan diplomatic, Madridul și Rabatul au confirmat încheierea unui acord pentru repatrierea „cât mai curând posibil” a tuturor persoanelor care au intrat ilegal pe teritoriul spaniol.

Procedurile rapide de respingere și returnare rămân însă o provocare logistică și juridică uriașă în fața numărului uriaș de oameni care continuă să vizeze intrarea în Uniunea Europeană.

Rusia pregătește bomba migraționistă

Libertatea a vorbit anterior cu Philip Obaji jr, jurnalist nigerian, care a avertizat la bomba migraționistă destinată Europei la care lucrează Rusia.

Mulți comentatori pro-ruși le transmit oamenilor la radioul local din Niger că Europa oferă multe oportunități pentru africani, să călătorească acolo și să lucreze,

„Asta am observat eu, o situație în care guvernul militar susținut de Rusia a abrogat o lege care reușea să stopeze fluxul de migranți, iar acum vedem că comentatorii pro-ruși încurajează migranții să se adune în Agadez și apoi să călătorească spre Europa. Apoi, când ajungi în Libia, știm că paramilitarii ruși, înainte de grupul Wagner, au colaborat cu o serie de traficanți pentru a transporta ilegal oameni peste Marea Mediterană în Europa. Așadar, astfel am ajuns la concluzia că Rusia vrea să provoace o criză a migranților în Europa”, explică Philip Obaji jr.

Acesta a estimat și care ar putea fi consecințele bombei migratorii create de Rusia și câți africani ar putea ajunge în Europa în următorii ani.

„În trecut, în 2015-2016, Europa s-a confruntat cu o criză migratorie, una uriașă, și mulți dintre migranții care au încercat să intre cu forța în Europa proveneau din Africa, și vorbim despre sute de mii de traversări simultane. Nu am observat o modificare a numărului până anul trecut, când am văzut o creștere constantă a numărului de africani care încearcă să treacă în Europa”, a precizat Philip Obaji jr.

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