Florin Morariu, eroul de la Londra, care a pus pe fugă teroriștii în timpul atacului din Borough Market din iunie 2017, primește mâine distincția ”Commendation for Bravery” din partea reginei Elisabeta a II-a.

Este o premieră pentru un român! În plus, se va acorda o distincție pentru curaj, care nu a mai fost oferită niciunei persoane de 25 de ani!

Florin Morariu va fi decorat în cadrul unei ceremonii, care va începe la ora 12:00 (ora României). Nu va primi distincția chiar din mâinile suveranei, ci din partea unui reprezentant al acesteia.

– Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți decorat la Londra, din partea Reginei?

– Îmi aduce onoare și multă emoție. E ceva cu care te întâlnești, probabil, o dată în viață. Chiar acum sunt în aeroport, mă îndrept spre Londra și, ca de fiecare dată, am așa … O tensiune. De data asta, simt ceva pozitiv.

– La ce vă referiți când spuneți „o tensiune”?

– Am mai fost la Londra de patru-cinci ori de atunci. Pe românește, am o vibrație în tot corpul, simt ceva deosebit știind că mă întorc în acele locuri, unde, de voie, de nevoie, am fost implicat.

– Ce detalii știți despre evenimentul de mâine?

– Am fost anunțați încă din iunie anul trecut că vom fi decorați, doar că nu se știau detalii. Acum o lună și jumătate am primit invitația și mâine va fi marele eveniment.

– De 24 de ani nu s-a mai acordat o medalie pentru curaj de către Regina Angliei și e o premieră pentru un român.

– Sunt în continuare un om simplu, nu un Robin Hood sau un cavaler într-o armură strălucitoare. Am făcut ceva din suflet, ce am simțit atunci pe moment.

– Până la urmă, cine vă va decora?

– Am înțeles că nu Majestatea Sa, Regina, ci un locțiitor al dânsei, un lord, Sir Kenneth Olisa.

Cum va fi îmbrăcat la ceremonie

– Există și un dress code?

– Bineînțeles, așa e la astfel de evenimente. Ni s-a transmis clar, alb și negru. Și sufletul meu e uneori alb și negru, după cele întâmplate. Eu voi avea un smoking, costumația mea este asigurată de Seroussi Palace Iași, iar acolo ni se vor da fracuri, pălării și mănuși albe.

– În afara evenimentului, veți mai merge să revedeți acele locuri?

– Da. Cu toate că încă mă simt încărcat de ceea ce s-a întîmplat. Dar, pe de altă parte, mă atrage acel loc.

– V-ați recuperat?

– Mulțumesc lui Dumnezeu, acum sunt OK. Dar am făcut 8-9 luni de consiliere postraumatică, nu mi-a fost deloc ușor. Una e ce vezi în filme, alta e realitatea. V-am zis, mi-a rămas acea tensiune de câte ori mă îmbarc în avion să merg la Londra.

Chiar și când aud cuvântul „Londra”, simt ceva în tot corpul.

– V-ați stabilitat la Iași și…

– Da, și… Voiam să trec cumva peste acel moment, să evit contactul direct cu acele locuri. Las timpul să treacă și să vindece.

„Am mai primit o distincție onorantă pe 21 august anul trecut, din partea poliției britanice. E ceva de suflet, viața merge înainte”

Pe lângă distincția din partea reginei Elisabeta a II-a, Florin Morariu a mai fost decorat și de Poliția Metropolitană din Londra.

În noaptea de 3 spre 4 iulie 2017, trei indivizi au intrat cu o dubă închiriată în oameni, pe London Bridge, omorând opt oameni și rănind alți 48. Înarmați cu cuțite, aceștia au început să atace trecătorii și oamenii aflați în localurile din Borough Market.

Florin nu doar că a adăpostit mai mult persoane în brutăria în care lucra, dar a și pus pe fugă unul dintre atacatori.

