Primarii comunelor din România cer modificarea legii achizițiilor publice astfel încât constructorii contestatari de profesie să nu mai tergiverseze implementarea proiectelor cu fonduri financiare europene.

În plus, dacă se constată că aceștia contestă doar de dragul întârzierii proiectelor, primarii vor ca prin legea 98/2016 privind achizițiile publice să li se interzică să mai participe la alte licitații și să și plătească.

„Din cauza acestor constructori contestatari de profesie, care se află în toată țară și cu care avem probleme de fiecare dată, nu se pot realiza proiectele pe care ni le-am propus pentru fiecare comună în parte”, a declarat pentru Libertatea, Mariana Gaju, președintele Asociației Comunelor din România (ACoR), filiala Constanța.

Aceasta acuză că din cauza mai multor constructori care sunt răspândiți pe teritoriul țării, cele aproape 2900 de comune din România au probleme. „Sunt roiecte care nu ar trebui să dureze mai mult de un an sau doi, dar din cauza contestațiilor se întind pe 3-4 sau poate chiar 5 ani. Apoi vin localnicii și dau vina pe noi, primarii, că nu s-a făcut nimic în sat”, a mai afirmat Gaju, care este și primar al comunei Cumpăna, Constanța.

Potrivit ei, pe lângă contestatarii de profesie, și autoritățile centrale române au o parte din vină pentru că, ”atunci când a venit vorba de birocrație, ne-am sabotat singuri”. „Am vrut să fim noi mai catolici decât Papa și ne-am impus mai multe reguli și restricții decât indicațiile venite de la Comisia Europeană în problema fondurilor europene. Oficialii europeni nu au dat decât niște recomandări și indicații pe care să noi le urmăm, dar în schimb am ales să vrem să fim mai siguri decât orice autoritate din Europa pentru a nu fi sancționați și am complicat prea mult toate procedurile”, a mai afirmat Mariana Gaju.

Cine contestă să dea bani

Modificarea legii nr.98/2016 privind achizițiile publice ar trebui să se modifice în sensul interzicerii constructorilor – contestatari de profesie – să participe la licitații și să blocheze implementarea proiectelor cu fonduri financiare europene, guvernamentale sau ministeriale.

Oficialii AcoR mai vor în lege și reintroducerea garanției de bună conduită la depunerea unei contestații și stabilirea unui mecanism financiar concret de transfer al sumei respective, necondiționat, în contul autorității contractante, în cazul respingerii contestației pe fond.

Potrivit lor, în prezent nu mai este reglementată niciun fel de penalizare financiară pentru ofertanții care tergiversează și uneori blochează procedurile de atribuire prin depunerea de contestații nefondate.

Termene mult prea lungi pentru atribuire

Potrivit oficialilor comunelor, avizarea documentației de atribuire de către ANAP durează 10 zile lucrătoare. Acest termen este prea mare, un termen rezonabil pentru atrbuire ar fi de 5 zile lucrătoare.

„De asemenea, avizarea de către ANAP a anunțului de participare și a eratelor ar trebui să se facă în maximum 1 zi lucrătoare. În plus, s-a impus un termen de minim 3 zile lucrătoare pentru răspunsurile ofertanților la clarificări pe timpul evaluării, chiar dacă uneori se poate răspunde în 5 minute”, ne-a mai declarat primarul din Cumpăna.

În plus, se cere și simplificarea documentelor justificative aferente procedurilor. Conform modelelor publicate de ANAP, în prezent referatul de necesitate are 22 pagini și strategia de contractare 43 pagini. „Un referat de necesitate condensat de 2-3 pagini și o notă justificativă concretă, referitoare la alegerea procedurii, valoarea estimată și cerințe privind capacitatea este rațional și suficient”, mai spun reprezentanții AcoR.

Aceștia consideră că strategia de contractare este un document ultrabirocratic, complicat de completat pentru majoritatea autorităților contractante și utilitatea ei concretă este incertă.

Și în timp ce toate aceste lucruri se dezbat, România are drumuri comunale pline de gropi, cu inundații în zeci de localitați în fiecare primăvară și vară pentru că nu avem infrastructurile necesare.

