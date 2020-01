De Răzvan Mihalașcu,

Explozia s-a produs în bucătăria unui apartament și nu a fost urmată de un incendiu.

foto: targovistenews.ro

„S-au evacuat locatarii din imobil. O persoană din apartamentul afectat are cu arsuri la nivelul capului, a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la spital. Soția victimei, care era paralizată, a fost evacuată de pompieri și preluată de un echipaj SMURD. Soția are atac de panică, iar soțul are arsuri la nivelul feței și toracelui, dar nu grave”, au precizat reprezentanții ISU Dâmbovița, conform Mediafax.

La fața locului sunt și reprezentanți ai societății de distribuție a gazelor care fac cercetări la fața locului.

Din primele verificări, structura clădirii nu a fost afectată în urma exploziei. La bucătăria apartamentului în care s-a produs deflagrția a fost dislocată fereastra și o parte dintr-un perete interior.

Foto: targovistenews.ro

