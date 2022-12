UPDATE, ora 10.07: Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a anunțat că locuitorii orașului Engels nu au fost în pericol din cauza ”incidentului” de la baza aeriană, relatează agenția rusă Interfax.

”Dragi compatrioți, pe rețelele sociale și în mass-media circulă informații despre situația de urgență din această seară de la Engels. Nu au existat situații de urgență în zonele rezidențiale ale orașului.

Nu există absolut nicio amenințare pentru locuitori. Toate poveștile despre evacuarea orașului sunt minciuni flagrante create mult dincolo de granițele țării. Infrastructura civilă nu a fost afectată. Informațiile despre incidentul de la unitatea militară sunt verificate de forțele de ordine”, a scris Busargin pe Telegram.

***

ȘTIRE INIȚIALĂ: Baza militară se află la sute de kilometri de linia frontului din Ucraina. Localnici citați de pagina rusească de știri Baza au declarat că au auzit sirenele de raid şi o explozie. Presa ucraineană scrie însă de cel puțin două explozii.

Engels airbase has been struck again it seems. Local channels reporting at least two explosions. pic.twitter.com/1D0bOzaG2w