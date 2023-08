✉️Ukraine’s postal service #Ukrposhta issues a new stamp titled Fighters Against Evil.



The new stamp features a souvenir grater, #Kremlin and little #F16 fighter jets. pic.twitter.com/VdQCNFJtMU — KyivPost (@KyivPost) August 4, 2023

Cel mai cunoscut turn roşu al Kremlinului se regăseşte, în ilustrație, în fâşii mici pe o farfurie.

Este o „metaforă a distrugerii Kremlinului din Moscova, simbolul imperiului opresiv al răului, făcându-l bucăţi prin forţa unei răzătoare în formă de avion de vânătoare”, conform descrierii pe care a făcut-o timbrului Poşta ucraineană.

Ukraine’s postal service Ukrposhta issues a new stamp titled Fighters Against Evil



The new stamp features a souvenir grater, Kremlin & little F-16 fighter jets. 16 Ukrainian hryvnias from each sale will be used to purchase drones for the Ukrainian Army, according to the… pic.twitter.com/BUFFvxg6rI — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 4, 2023

Seria, vândută cu plic şi carte poştală, a fost denumită „Exterminatorii răului”.

În ultimele luni de zile, Ucraina le-a cerut în mod constant aliaţilor săi occidentali avioane de luptă F-16 de fabricaţie americană, pentru a-şi susţine ofensiva, lansată în iunie cu scopul de a respinge trupele ruse în sudul şi estul teritoriului său. Până în prezent, această contraofensivă a avut doar un succes modest.

„Designul este genial, dar ar fi preferabil să fie pilotate avioane F-16 în locul timbrelor”, a reacţionat Volodimr, un fost soldat care a mers să cumpere aceste noi timbre la principalul oficiu poştal din Kiev, situat în celebra Maidan Nezaliojnosti (Piaţa Independenţei).

„A existat, de asemenea, şi nava de război (crucișătorul Moskva, n.r.), un timbru a fost emis cu ea, apoi aceasta a fost scufundată. Mi-aş dori acelaşi lucru (pentru Kremlin, n.r.). Avem nevoie de avioane de vânătoare. Forţele armate au nevoie de F-16″, a adăugat el, intervievat de agenția franceză de presă.

Ukrposhta a emis o serie de timbre dedicate războiului extrem de populare

Poşta ucraineană (Ukrposhta) a emis, după începutul invaziei ruse, în mod regulat timbre foarte populare pentru momentele marcante ale războiului.

Unul dintre ele, care a devenit celebru, arată un soldat ucrainean care arată degetul mijlociu către crucişătorul „Moskva”, nava amiral a Flotei ruse din Marea Neagră, care a fost scufundată de rachete ucrainene în aprilie 2022.

Nava a atacat Insula Şerpilor din Marea Neagră în primele zile ale invaziei, iar comandamentul său a cerut micii garnizoane ucrainene din insulă să se predea. Unul dintre soldaţii ucraineni a răspuns printr-un mesaj radio: „Navă de război rusă, du-te naibii!”.

Pentru a marca primul an de conflict, un timbru a reprodus o lucrare a artistului britanic de graffiti Banksy, în care un tânăr judoka pune la pământ un bărbat în toată firea, o alegorie a unei Ucraine care învinge Rusia, pictată pe o clădire în ruine în apropiere de Kiev.

Several times @ukrposhta stamps had predicted near future: Moskva ship, Crimean Bridge, so I hope the new stamp: putin go f…yourself will be in that lineup. Here is a cool article about our stamps https://t.co/EIHUjP0UgM — Igor Smelyansky (@smelyansky_igor) February 22, 2023

Foto: Profimedia Images

