Navele rusești au respins un atac cu două bărci ucrainene fără pilot asupra bazei navale Novorossiisk, a anunțat Ministerul rus al Apărării, citat de agenția rusă de presă TASS.

„În această noapte (n.r. – joi spre vineri) Forțele Armate ale Ucrainei, folosind două bărci fără echipaj, au încercat să atace baza navală Novorossiisk. În cursul respingerii atacului, bărci fără echipaj au fost detectate vizual și distruse de focul de la armele standard ale navelor rusești care erau de pază”, a transmis departamentul militar rus.

Residents of Novorossiysk (Krasnodar Territory, Russian Federation) report explosions.

several surface UAVs of the Armed Forces of Ukraine were destroyed in the Myskhako region of Novorossiysk. pic.twitter.com/NNOBWk0ysc